В большом городе будут массово проверять людей и автомобили: в чем причина

К проверкам будут привлечены представители СБУ, полиции и нацгвардии.

Украинцам объяснили причину проверок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/poltavapolice

Что сообщили в СБУ:

Во Львове несколько дней будут продолжаться меры безопасности

В городе будут усиленно проверять людей и автомобили

Граждане должны носить с собой документы и соблюдать комендантский час

С сегодняшнего дня, 5 марта, во Львове Служба безопасности Украины будет проводить контрразведывательные мероприятия. Как сообщило ведомство, они продлятся до 9 марта.

В мерах безопасности кроме сотрудников СБУ будут участвовать и представители нацполиции и НГУ. Действия правоохранителей будут распространяться на весь город.

"Цель – выявление, предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. Меры безопасности будут проводиться с учетом правового режима военного положения", – говорится в сообщении.

Что известно о СБУ / Инфографика : Главред

Какие ограничения будут действовать во Львове

В СБУ предупредили, что во время проведения мер безопасности возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и досмотр автомобилей.

"В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка. В то же время будет осуществляться досмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов", - добавили представители службы.

Граждан просят надлежащим образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Эксперт предупредил украинцев о возможных диверсиях в Украине

Главред писал , что, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Россия не откажется от стратегии давления на тыловые регионы Украины. В течение весенне-летней кампании враг продолжит массированные обстрелы и подрывную деятельность внутри страны.

Чем больше проблем возникает у россиян непосредственно в зоне боевых действий, тем активнее они пытаются компенсировать это террором в тылу Украины и давлением на гражданское население. Именно поэтому украинские правоохранители пытаются предотвратить угрозы.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

