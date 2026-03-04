О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

Весенняя обрезка - важная часть ухода за садом, но ее нужно проводить правильно.

Многие из нас начинают активно приводить сад в порядок весной, обрезая кустарники и многолетники. Однако специалисты предупреждают, что некоторые растения нельзя обрезать весной, иначе можно лишиться цветения или даже ослабить культуру.

Эксперты по садоводству объяснили, какие растения нельзя обрезать весной и когда лучше проводить их формирование, пишет Martha Stewart.

Гортензия

Некоторые сорта гортензии цветут на старых побегах. К таким видам относятся:

крупнолистная гортензия;

дуболистная гортензия.

Если обрезать их весной, растение может не зацвести в текущем сезоне. Поэтому формирующую обрезку проводят после цветения или ближе к концу лета.

Магнолия

Магнолии закладывают цветочные почки ещё в конце лета и осенью. Весенняя обрезка может полностью уничтожить будущие бутоны.

Кроме того, эти деревья плохо восстанавливаются после сильной обрезки. Поэтому садоводы рекомендуют трогать магнолии только при необходимости и делать это после цветения.

Сирень

Сирень — ещё одно растение, которое цветёт на старых побегах. Бутоны формируются летом предыдущего года, поэтому ранняя обрезка может лишить куст пышных соцветий.

Лучшее время для обрезки сирени — сразу после цветения.

Калина

Большинство видов калины зацветают весной. Ранняя обрезка может привести к тому, что цветение будет слабым или вовсе отсутствует.

Чтобы сохранить декоративность куста, лучше дождаться окончания цветения и только потом проводить формирующую обрезку.

Айва декоративная

Цветущая айва — декоративный кустарник, который славится яркими весенними цветами. Весенняя обрезка полностью уничтожает будущие бутоны.

Поэтому садоводы рекомендуют обрезать кусты сразу после того, как они отцветут.

