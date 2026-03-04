О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

Вы узнаете:
- Какие растения нельзя обрезать весной
- Что будет, если не придерживаться правил
Многие из нас начинают активно приводить сад в порядок весной, обрезая кустарники и многолетники. Однако специалисты предупреждают, что некоторые растения нельзя обрезать весной, иначе можно лишиться цветения или даже ослабить культуру.
Эксперты по садоводству объяснили, какие растения нельзя обрезать весной и когда лучше проводить их формирование, пишет пишет Martha Stewart.
Гортензия
Некоторые сорта гортензии цветут на старых побегах. К таким видам относятся:
- крупнолистная гортензия;
- дуболистная гортензия.
Если обрезать их весной, растение может не зацвести в текущем сезоне. Поэтому формирующую обрезку проводят после цветения или ближе к концу лета.
Магнолия
Магнолии закладывают цветочные почки ещё в конце лета и осенью. Весенняя обрезка может полностью уничтожить будущие бутоны.
Кроме того, эти деревья плохо восстанавливаются после сильной обрезки. Поэтому садоводы рекомендуют трогать магнолии только при необходимости и делать это после цветения.
Сирень
Сирень — ещё одно растение, которое цветёт на старых побегах. Бутоны формируются летом предыдущего года, поэтому ранняя обрезка может лишить куст пышных соцветий.
Лучшее время для обрезки сирени — сразу после цветения.
Калина
Большинство видов калины зацветают весной. Ранняя обрезка может привести к тому, что цветение будет слабым или вовсе отсутствует.
Чтобы сохранить декоративность куста, лучше дождаться окончания цветения и только потом проводить формирующую обрезку.
Айва декоративная
Цветущая айва — декоративный кустарник, который славится яркими весенними цветами. Весенняя обрезка полностью уничтожает будущие бутоны.
Поэтому садоводы рекомендуют обрезать кусты сразу после того, как они отцветут.
