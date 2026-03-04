Укр
  Сад и огород

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

Сергей Кущ
4 марта 2026, 15:51
Весенняя обрезка - важная часть ухода за садом, но ее нужно проводить правильно.
Какие растения нельзя обрезать весной
Какие растения нельзя обрезать весной / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие растения нельзя обрезать весной
  • Что будет, если не придерживаться правил

Многие из нас начинают активно приводить сад в порядок весной, обрезая кустарники и многолетники. Однако специалисты предупреждают, что некоторые растения нельзя обрезать весной, иначе можно лишиться цветения или даже ослабить культуру.

Эксперты по садоводству объяснили, какие растения нельзя обрезать весной и когда лучше проводить их формирование, пишет пишет Martha Stewart.



Гортензия

Некоторые сорта гортензии цветут на старых побегах. К таким видам относятся:

  • крупнолистная гортензия;
  • дуболистная гортензия.

Если обрезать их весной, растение может не зацвести в текущем сезоне. Поэтому формирующую обрезку проводят после цветения или ближе к концу лета.

Магнолия

Магнолии закладывают цветочные почки ещё в конце лета и осенью. Весенняя обрезка может полностью уничтожить будущие бутоны.

Кроме того, эти деревья плохо восстанавливаются после сильной обрезки. Поэтому садоводы рекомендуют трогать магнолии только при необходимости и делать это после цветения.

Сирень

Сирень — ещё одно растение, которое цветёт на старых побегах. Бутоны формируются летом предыдущего года, поэтому ранняя обрезка может лишить куст пышных соцветий.

Лучшее время для обрезки сирени — сразу после цветения.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Калина

Большинство видов калины зацветают весной. Ранняя обрезка может привести к тому, что цветение будет слабым или вовсе отсутствует.

Чтобы сохранить декоративность куста, лучше дождаться окончания цветения и только потом проводить формирующую обрезку.

Айва декоративная

Цветущая айва — декоративный кустарник, который славится яркими весенними цветами. Весенняя обрезка полностью уничтожает будущие бутоны.

Поэтому садоводы рекомендуют обрезать кусты сразу после того, как они отцветут.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

цветы





