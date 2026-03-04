Укр
Читать на украинском
Россияне пошли на прорыв границы по двум новым направлениям - какова сейчас ситуация

Юрий Берендий
4 марта 2026, 15:01
На Южно-Слобожанском направлении российские войска пытались прорвать государственную границу Украины, в ВСУ раскрыли детали действий врага на фронте.
Россияне пошли на прорыв границы по двум новым направлениям в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила

Российские оккупационные войска перешли в наступление на двух участках границы между Украиной и Россией. Враг пытался прорвать государственную границу и продвигаться в направлении Зыбиного и Круглого в Чугуевском районе Харьковской области. Об этом сообщает Группировка объединенных сил.

"В течение прошедших суток на Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорвать государственную границу Украины и атаковать наши позиции в направлении Зыбиного и Круглого. По штурмовым группам оккупантов нашими подразделениями нанесено огневое поражение", - говорится в сообщении.

В Группировке объединенных сил также отметили, что на Великобурлукском направлении российские войска продолжают стягивать резервы для возобновления наступления.

На Купянском направлении противник предпринял попытки прорыва обороны в районах Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки, однако успеха не достиг.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили атаки врага вблизи Шийковки, Ставок, Дробышево и Лимана.

"В целом за прошедшие сутки подразделения Объединенных сил нейтрализовали 17 атак оккупантов", - резюмировали военные.

Каковы планы РФ на приграничные регионы Украины

Как писал Главред, российские оккупационные силы не оставляют намерений расширить так называемую "зону безопасности" вдоль украинской границы. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, в Черниговской области в случае активизации противника это, вероятно, будет происходить преимущественно в приграничной зоне — в формате единичных рейдов или диверсионных действий террористического характера.

Эксперт также отметил, что российские войска могут пытаться продвигаться ближе к окраинам Сум или создавать условия для системного террора по образцу Харькова или Херсона, с постоянным применением FPV-дронов.

"То есть их задача сейчас заключается не столько в выходе на окраины города, сколько в приближении на такое расстояние, которое позволит постоянно терроризировать гражданское население и провоцировать панические настроения среди местных жителей", — резюмирует он.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, возможной целью нового наступления России может стать захват Днепра. Об этом заявил городской голова Борис Филатов в комментарии для Le Monde. Он подчеркнул, что город постепенно оказывается ближе к линии фронта и расположен фактически в центре страны — на пересечении трех направлений боевых действий.

Во второй половине февраля 2026 года украинские военные впервые со времени летнего контрнаступления 2023 года смогли освободить больше территорий, чем потеряли. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Во время брифинга президент Владимир Зеленский также заявил, что Россия сталкивается с острой нехваткой личного состава, из-за чего ее военные практически не имеют возможности проходить полноценную подготовку.

Об источнике: Группировка объединенных сил (ГОС)

Группировка объединенных сил (ГОС) — структурное подразделение в составе Вооруженных сил Украины, созданное 20 октября 2025 года. Группировка отвечает за Харьковскую область и прилегающие территории. Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, были подчинены ГОС, сообщает Википедия.

Командование ОСО почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, который до этого руководил ОСУВ "Хортица" (позже переформатированное в ОСУВ "Днепр"). Начальником управления коммуникаций Группировки объединенных сил стал Виктор Трегубов.

Группировка УОС продолжила оборону, в частности, на Купянском направлении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

17 кораблей и более 2000 целей: в США раскрыли потери флота Ирана в войнеВидео

08:23

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:33

ПВО оккупантов могла сбить собственный вертолет во время атаки дронов

