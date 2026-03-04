Укр
Читать на украинском
  Новости
  Сад и огород

Соседи будут смеяться: какие растения портят урожай свеклы

Сергей Кущ
4 марта 2026, 13:19
Зная, какие овощи сажать рядом со свеклой, можно значительно повысить урожай и облегчить уход за огородом.
Что можно и нельзя сажать возле свеклы
Что можно и нельзя сажать возле свеклы / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Что посадить рядом со свеклой
  • Какое соседство не любит овощ

Свекла считается неприхотливой культурой, но опытные огородники знают, что правильное соседство растений может значительно улучшить урожай. Поэтому многие украинцы интересуются, какие овощи сажать рядом со свеклой, чтобы защитить посадки от вредителей и получить более крупные корнеплоды.

Мы разобрались, какие культуры хорошо сочетаются со свеклой и какие растения лучше не размещать рядом.

видео дня

Лучшие овощи для соседства со свеклой

Свекла хорошо растёт рядом со многими огородными культурами. Особенно благоприятно на её развитие влияют растения, которые не конкурируют за питание и помогают защищать грядки от вредителей, пишет портал zielonyogrodek.

Среди лучших соседей для свеклы:

  • капустные овощи — капуста, брокколи, цветная капуста и кольраби;
  • лук и чеснок;
  • редька и репа;
  • сельдерей;
  • кабачки;
  • огурцы;
  • фасоль и горох;
  • лук-порей;
  • салат, руккола и эндивий.

Особенно полезно соседство с бобовыми. Фасоль и горох насыщают почву азотом, что положительно влияет на рост корнеплодов.

Если вы планируете грядки и думаете, что посадить рядом со свеклой, такие культуры станут оптимальным выбором.

Какие травы полезны для свеклы

Некоторые ароматические травы также помогают защитить урожай. Они выделяют вещества, которые отпугивают вредителей и грызунов.

Хорошо влияют на рост свеклы:

  • мята;
  • майоран;
  • орегано;
  • кориандр;
  • тмин;
  • садовый чабер.

Такие растения помогают уменьшить количество вредителей на грядке и создают более здоровую среду для роста овощей.

овощи, которые нельзя сажать рядом, несовместимые овощи, овощи, огород
овощи, которые нельзя сажать рядом, несовместимые овощи, овощи, огород / Инфографика: Главред

Цветы, которые защищают свеклу

Помимо овощей и трав, рядом со свеклой полезно высаживать некоторые цветы. Они выполняют так называемую фитосанитарную функцию — защищают почву и растения от вредных организмов.

Лучше всего рядом со свеклой растут:

  1. бархатцы;
  2. календула;
  3. настурция.

Эти цветы отпугивают нематод, тлю и гусениц, которые часто повреждают овощные культуры.

Какие растения нельзя сажать рядом со свеклой

Несмотря на хорошую совместимость со многими культурами, есть растения, которые не рекомендуется высаживать рядом со свеклой.

К ним относятся:

  • морковь;
  • шпинат;
  • картофель.

Такие культуры могут конкурировать за питательные вещества, влагу и свет, что негативно влияет на урожай.

Смотрите видео о том, как легко проредить свеклу:

Вам может быть интересно:

Об источнике: ZielonyOgrodek

ZielonyOgrodek.pl — польский интернет-портал, посвящённый садоводству и благоустройству территории вокруг дома. На сайте публикуются практические советы по посадке и уходу за растениями, проектированию садов, выращиванию овощей и цветов, оформлению балконов и террас, а также календарь садовых работ и каталог растений.

Портал работает с 2009 года и считается одним из крупнейших садоводческих ресурсов в Польше. Его материалы готовят садоводы, ландшафтные дизайнеры и эксперты отрасли, которые делятся рекомендациями и идеями как для начинающих, так и для опытных садоводов.

На сайте также можно найти вдохновляющие проекты садов, инструкции по уходу за растениями, новости отрасли и другие материалы, помогающие создавать и поддерживать красивый и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свекла интересные новости
