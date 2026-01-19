Свекла сварится за 10 минут, если добавить всего один ингредиент: секретный трюк

Вы узнаете:
- Как сварить свеклу за 10 минут
- Как быстро сварить свеклу в микроволновке
- Что добавить при варке свеклы
Свекла является распространенным ингредиентом на украинских кухнях, но ее приготовление всегда занимает много времени. Обычно средний корнеплод варится около часа, а большой может доходить до готовности аж два.
Главред расскажет о простом способе, который позволит получить готовую свеклу всего за 8-10 минут.
Как быстро сварить свеклу
Как отмечает пользовательница ТИКТОК под ником Irina.denisenkoo, свекла очень долго варится из-за плотной структуры и толстой кожуры, которые очень медленно пропускают тепло внутрь. Блогер показала довольно простой, но действенный метод. Вместо варки она поместила свеклу в обычный полиэтиленовый пакет.
Для этого свеклу нужно хорошо помыть, добавить три столовые ложки воды, закрутить и сделать несколько маленьких отверстий. Далее достаточно поставить его в микроволновую печь на максимальную мощность. Уже через 10 минут овощ будет готов, а кожура будет легко сниматься.
Кроме того, ускорить процесс варки свеклы можно добавлением растительного масла. Если в кастрюлю с кипящей водой влить одну ложку масла, оно образует на поверхности овоща теплосберегающую пленку. Благодаря этому свекла быстрее доходит до готовности, и время варки сокращается до тех же 8-10 минут.
Смотрите видео о том, как за считанные минуты сварить свеклу:
