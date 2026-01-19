Свекла сварится за 10 минут, если добавить всего один ингредиент: секретный трюк

Рассказываем о простом, но действенном лайфхаке, как получить готовую свеклу уже через 10 минут.

Как сварить свеклу за 10 минут/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сварить свеклу за 10 минут

Как быстро сварить свеклу в микроволновке

Что добавить при варке свеклы

Свекла является распространенным ингредиентом на украинских кухнях, но ее приготовление всегда занимает много времени. Обычно средний корнеплод варится около часа, а большой может доходить до готовности аж два.

Главред расскажет о простом способе, который позволит получить готовую свеклу всего за 8-10 минут.

Как быстро сварить свеклу

Как отмечает пользовательница ТИКТОК под ником Irina.denisenkoo, свекла очень долго варится из-за плотной структуры и толстой кожуры, которые очень медленно пропускают тепло внутрь. Блогер показала довольно простой, но действенный метод. Вместо варки она поместила свеклу в обычный полиэтиленовый пакет.

Для этого свеклу нужно хорошо помыть, добавить три столовые ложки воды, закрутить и сделать несколько маленьких отверстий. Далее достаточно поставить его в микроволновую печь на максимальную мощность. Уже через 10 минут овощ будет готов, а кожура будет легко сниматься.

Кроме того, ускорить процесс варки свеклы можно добавлением растительного масла. Если в кастрюлю с кипящей водой влить одну ложку масла, оно образует на поверхности овоща теплосберегающую пленку. Благодаря этому свекла быстрее доходит до готовности, и время варки сокращается до тех же 8-10 минут.

Смотрите видео о том, как за считанные минуты сварить свеклу:

