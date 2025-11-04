Проще, чем винегрет: шикарный рецепт салата со свеклой

Рецепт полезного салата со свеклой.

Салат со свеклой - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Если вы хотите приготовить что-то легкое и вкусное, тогда вам может понравиться рецепт салата со свеклой, который богатый клетчаткой. Особенно понравится такой салат тем, кто следит за фигурой, а простой набор ингредиентов освободит вас от лишних забот.

Кстати, в салат можно добавить вашу любимую зелень, сообщает Главред со ссылкой на diali_cooking.

Салат со свеклой – рецепт

Ингредиенты:

свекла 3 шт.

консервированная кукуруза

зеленый лук

сметана

горчица в зернах

соевый соус

соль, перец

Свеклу предварительно отварите до готовности и охладите.

Натрите свеклу на терке, а зеленый лук мелко нарежьте.

К подготовленным ингредиентам добавьте кукурузу, соевый соус, сметану, горчицу в зернах, соль и перец.

Все хорошо перемешайте и салат готов.

Приятного аппетита!

