Проще, чем винегрет: шикарный рецепт салата со свеклой

Если вы хотите приготовить что-то легкое и вкусное, тогда вам может понравиться рецепт салата со свеклой, который богатый клетчаткой. Особенно понравится такой салат тем, кто следит за фигурой, а простой набор ингредиентов освободит вас от лишних забот.
Кстати, в салат можно добавить вашу любимую зелень, сообщает Главред со ссылкой на diali_cooking.
Салат со свеклой – рецепт
Ингредиенты:
- свекла 3 шт.
- консервированная кукуруза
- зеленый лук
- сметана
- горчица в зернах
- соевый соус
- соль, перец
Свеклу предварительно отварите до готовности и охладите.
Натрите свеклу на терке, а зеленый лук мелко нарежьте.
К подготовленным ингредиентам добавьте кукурузу, соевый соус, сметану, горчицу в зернах, соль и перец.
Все хорошо перемешайте и салат готов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат со свеклой:
Вас может заинтересовать:
- Те самые котлеты из детства: удивительно простой рецепт
- Не хуже шубы и винегрета: новый рецепт салата со свеклой
- Настоящее чудо: салат "Не Оливье" удивит даже опытных хозяек
О персоне: diali_cooking
diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред