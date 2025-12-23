Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

Главное:
- Российский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Чернигове
- Оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Черниговском районе
Российский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Чернигове во вторник, сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
"БпЛА врага попал в 9-й этаж многоэтажного дома. В результате попадания возник пожар, выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится эвакуация людей из дома", - написал Брижинский в Telegram.
Как сообщалось, российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Черниговском районе, в результате чего без энергоснабжения осталась часть областного центра. Позже Брижинский сообщал, что оккупанты продолжают атаковать объект.
Позднее он добавил, что пожар полностью ликвидирован, погибших и раненых среди гражданского населения нет. Два человека находятся в состоянии шока, им оказывается необходимая помощь.
"Газовые и электросети не повреждены, перебои в поставках не зафиксированы. Теплоснабжение было повреждено, в течение пяти часов теплоснабжение планируется возобновить", - отметил Брижинский.
Подробности ударов РФ по Чернигову
Российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Черниговском районе, в результате чего без энергоснабжения осталась часть областного центра, сообщается на странице АО "Черниговоблэнерго" в Facebook во вторник.
"В результате российского обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточена часть города Чернигов. Просим сохранять спокойствие и меры собственной безопасности! Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении.
Что говорят в ВСУ об ударах РФ
Во время массированного удара РФ основную часть ракет уничтожили экипажи истребителей F-16. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, к отражению атаки также были привлечены самолёты "Мираж", МиГ-29 и Су-27, а также перехватывающие дроны и мобильные огневые группы.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее сообщалось, что под ударом россиян этой ночью оказалась и столица, где, по информации мэра города Виталия Кличко, пострадали пять человек, а также есть разрушения.
Напомним, что из-за атаки РФ по состоянию на утро вторника почти полностью обесточены потребители в Ровенской области. Также есть отключения электричества в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковских областях.
Как сообщал Главред, в ночь на вторник, 23 декабря, российские войска применили по Украине более 600 дронов и десятки ракет. Больше всего пострадали энергообъекты на западе страны.
О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
