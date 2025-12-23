Укр
Мощно отработали F-16: в ВС назвали особенность отражения ночной атаки РФ

Анна Косик
23 декабря 2025, 16:07
Украинские пилоты на истребителях показали блестящий результат этой ночью, но есть нюанс.
Самолет F-16, самолет Су-35
Российскую атаку отражали не только F-16 / Коллаж: Главред, фото: U.S. Air Force, Минобороны РФ

Что сообщил Игнат:

  • Большинство ракет ночью Украина сбила с помощью F-16
  • У Украины недостаточно ракет для средств ПВО и истребителей

Во время атаки страны-агрессора России почти все вражеские ракеты перехватили летчики F-16. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, кроме F-16 удар РФ с воздуха отражали "Миражи", МиГ-29, Су-27, беспилотники-перехватчики и мобильные огневые группы.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

Что нужно Украине для улучшения системы защиты от атак РФ

Игнат отметил, что Украина получает от западных партнеров ракеты к системам ПВО и авиационного класса "воздух-воздух", однако не в том количестве, которое необходимо для защиты от российских обстрелов.

"Хочу подчеркнуть, что ракеты - как авиационные класса "воздух-воздух", так и ракеты, которые к нашим системам противовоздушной обороны, - это довольно дефицитный товар для нас на сегодняшний день. Подчеркивают это все - и летчики в своих интервью говорят, и высшее военное руководство. Президент Украины, в частности, подчеркивал партнерам необходимость усиления ПВО как самими комплексами, так и ракетами. Потому что некоторые комплексы вообще стоят, собственно, без них. И таким образом, благодаря тому, что ракеты, как к самолетам, так и к наземным комплексам, поступают не в том количестве, что нам хотелось бы, конечно, но поступают, мы сегодня такие атаки можем отражать", - добавил он.

Чем этой ночью Россия атаковала Украину этой ночью

Главред писал, что по данным Воздушных сил ВСУ, было обнаружено и осуществлено сопровождение 673 средств воздушного нападения - 38 ракет и 635 БПЛА различных типов. Среди них:

  • 635 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 35 крылатых ракет Х-101, Искандер-К.

Российская атака на Украину 23 декабря - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на вторник, 23 декабря, российские войска применили по Украине более 600 дронов и десятки ракет. Больше всего пострадали энергообъекты на западе страны.

Впоследствии стало известно, что под ударом россиян этой ночью оказалась и столица, где, по информации мэра города Виталия Кличко, пострадали пять человек, а также есть разрушения.

Ранее также сообщалось, что из-за атаки РФ по состоянию на утро вторника почти полностью обесточены потребители в Ровенской области. Также есть отключения электричества в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковских областях.

Читайте также:

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

ПВО F-16 Юрий Игнат атака дронов Ракетная атака на Украину
