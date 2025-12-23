Укр
"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

Анна Ярославская
23 декабря 2025, 12:32
1225
Зафиксированы попадания ракет и 39 БпЛА на 21 локации, падение обломков — на 8 локациях. Три ракеты "Кинжал" не достигли целей, места их падения уточняются.
Атака РФ
​Зафиксированы попадания ракет и 39 БпЛА на 21 локации / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Атака велась с применением ударных БпЛА и ракет воздушного и наземного базирования
  • Воздушные силы ВСУ зафиксировали 673 средства воздушного нападения.
  • Силы ПВО уничтожили или подавили 621 воздушную цель

В ночь на 23 декабря российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, было обнаружено и осуществлено сопровождение 673 средств воздушного нападения – 38 ракет и 635 БпЛА разных типов. Среди них:

видео дня
  • 635 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 35 крылатых ракет Х-101, Искандер-К.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена 621 воздушная цель:

  • 587 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
  • 34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К.

Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БпЛА на 21 локации, падение сбитых (обломки) – на 8 локациях. Кроме того, три аэробалистических ракеты не достигли целей (места падения уточняются).

Отчет Воздушных сил
Сбита/подавлена 621 цель противника / t.me/kpszsu

Ракетный удар по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 декабря враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики и выпустил ряд ударных дронов.

Детальнее о ракетно-дроновом ударе читайте в материале: Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов".

Утром во вторник местные власти сообщили о последствиях атаки на Киев и другие регионы. Есть "прилеты", жертвы и пострадавшие.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что оккупанты применили по Украине более 600 дронов и десятки ракет. Больше всего пострадали энергообъекты на западе страны.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как сообщил и. о. министра энергетики Украины Артем Некрасов, ночью и утром армия РФ совершила девятую с начала года массированную атаку на энергетическую систему Украины. Ситуация в энергетической системе остается сложной. По состоянию на утро вторника почти полностью обесточены потребители в Ровенской области.

Также есть отключения электричества в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковских областях. Аварийно-восстановленные работы начнутся после того, как это позволит ситуация с безопасностью.

