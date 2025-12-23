"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

Кратко:
- Атака велась с применением ударных БпЛА и ракет воздушного и наземного базирования
- Воздушные силы ВСУ зафиксировали 673 средства воздушного нападения.
- Силы ПВО уничтожили или подавили 621 воздушную цель
В ночь на 23 декабря российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.
Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, было обнаружено и осуществлено сопровождение 673 средств воздушного нападения – 38 ракет и 635 БпЛА разных типов. Среди них:
- 635 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 35 крылатых ракет Х-101, Искандер-К.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 11:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена 621 воздушная цель:
- 587 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К.
Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БпЛА на 21 локации, падение сбитых (обломки) – на 8 локациях. Кроме того, три аэробалистических ракеты не достигли целей (места падения уточняются).
Ракетный удар по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 23 декабря враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики и выпустил ряд ударных дронов.
Детальнее о ракетно-дроновом ударе читайте в материале: Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов".
Утром во вторник местные власти сообщили о последствиях атаки на Киев и другие регионы. Есть "прилеты", жертвы и пострадавшие.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что оккупанты применили по Украине более 600 дронов и десятки ракет. Больше всего пострадали энергообъекты на западе страны.
Как сообщил и. о. министра энергетики Украины Артем Некрасов, ночью и утром армия РФ совершила девятую с начала года массированную атаку на энергетическую систему Украины. Ситуация в энергетической системе остается сложной. По состоянию на утро вторника почти полностью обесточены потребители в Ровенской области.
Также есть отключения электричества в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковских областях. Аварийно-восстановленные работы начнутся после того, как это позволит ситуация с безопасностью.
