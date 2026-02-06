Укр
Сын предательницы Наташи Королевой покинул РФ - детали

Элина Чигис
6 февраля 2026, 10:47
Архип Глушко проводит время вместе со своей женой.
Архип Глушко, Мелисса Глушко
Архип Глушко отправился в теплые края / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Глушко

Сын российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Украины, но предала родную страну, Архип Глушко отправился в Таиланд с женой Мелиссой.

Как стало известно из соцсетей, супруги проводят отпуск вдали от Москвы, где они живут. Пара поселилась в роскошном отеле Andaman Embrace Patong с большим бассейном и тропическим садом.

"Его главная фишка — удачное расположение: отель удобно расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого белого песчаного пляжа Патонг. Судя по многочисленным отзывам путешественников, пары особенно ценят эту близость к океану, оценивая отель на целых 9 баллов из 10", - сообщают росСМИ.

Архип Глушко с женой
Архип Глушко с женой / фото: instagram.com, Архип Глушко

Также российские пропагандисты предположили, что отпуск супругам оплатила Наташа Королева, хотя Архип и сам зарабатывает, работая репетитором японского языка.

Архип Глушко и Мелисса Глушко
Архип Глушко и Мелисса Глушко / фото: instagram.com, Мелисса Глушко

Напомним, Архип женился на Мелиссе в августе 2024 года, девушка ранее работала стриптизершей. Многие пользователи соцсетей раскритиковали свадьбу супругов, а также они захейтили образы и поведение родителей жениха.

Отметим, как сообщал Главред, певица Jerry Heil рассказала, почему решилась участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026. В интервью Рамине Эсхакзай артистка отметила, что в Украине сложилось мнение, что на конкурс должны ехать только молодые таланты.

А также украинский телепродюсер Алексей Гончаренко сообщил, что в дом, где он живет, попал российский дрон. Как рассказал продюсер , происшествие случилось 3 февраля во время массированного удара со стороны РФ по Киеву.

О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

