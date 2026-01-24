Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Кристина Трохимчук
24 января 2026, 06:02
315
Людмила Порывай не хочет покидать США.
Наташа Королева с мамой
Наташа Королева с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева, t.me/Ego_svita

Вы узнаете:

  • Наташа Королева навестила маму в США
  • Куда она хочет ее увезти

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но молчит о террористическом вторжении РФ, решила разобраться со своей матерью, которая живет в США. Как сообщают российские Telegram-каналы, у артистки появилась идея забрать Людмилу Порывай в Россию.

Королева демонстрировала в соцсетях, что поехала в Майами искать высокие вибрации на гонг-медитациях. Однако оказалось, что это не единственная причина визита предательницы в США. Она решила убедить мать поехать вместе с ней в РФ.

видео дня
Наташа Королева счастлива в браке с Тарзаном
Наташа Королева с мужем Тарзаном / фото: instagram.com, Наташа Королева

"Наташа уже давно хочет забрать маму к себе. Людочка вроде и не против была. А теперь говорит, что она в России зачахнет. Мол, там и холодно, и люди не такие приветливые", — сообщили инсайдеры.

По сообщениям близких к семье Наташи, Людмила Порывай не спешит ехать с дочерью в страну-агрессор, поскольку не рассчитывает на теплый прием. Ранее мать предательницы публично поддерживала Украину и даже приходила на концерт Ирины Билык в Майами в цветах украинского флага, где со сцены высказала слова сочувствия соотечественникам. Кроме того, Людмила не сошлась характерами со своим зятем.

"Да и у зятя характер сложный. В общем, минусов от переезда больше, чем плюсов. Не знаю, получится ли у дочки переубедить ее", — сообщила подруга Порывай.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Злата Огневич решила провести зимний отпуск в экзотической южноазиатской стране Вьетнам. Однако отдых у артистки не задался из-за россиян, которые наводнили островной курорт.

Также норвежский певец Александр Рыбак анонсировал свое сенсационное возвращение на конкурс Евровидение. За последнее время певец почувствовал потребность в творческих переменах, поэтому занимался созданием мюзикла и получал степень магистра киномузыки в Колумбийском колледже в США.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наташа Королева новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев под массированной атакой - над городом десятки Шахедов, на подлете баллистика

Киев под массированной атакой - над городом десятки Шахедов, на подлете баллистика

01:29Война
В Харькове гремят взрывы и пылает дом: над Украиной еще десятки Шахедов

В Харькове гремят взрывы и пылает дом: над Украиной еще десятки Шахедов

01:17Война
Война идет к заморозке: эксперт объяснил, за кем последнее слово

Война идет к заморозке: эксперт объяснил, за кем последнее слово

00:22Война
Реклама

Популярное

Ещё
Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова

Последние новости

06:10

Почему ни одно западное государство не превосходит Китай по масштабу рынка

06:02

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — деталиВидео

05:27

Разлетаются со стола первыми: рецепт бюджетных, но очень вкусных отбивных

04:40

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке саксофониста за 31 секунду

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаПутин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова
03:30

Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

02:22

Ученые рассказали, почему нельзя гладить пингвинов: причины удивят многих

01:29

Киев под массированной атакой - над городом десятки Шахедов, на подлете баллистика

01:22

До 13,5 часов в сутки без света: графики отключений на Львовщине на 24 января

Реклама
01:17

В Харькове гремят взрывы и пылает дом: над Украиной еще десятки Шахедов

00:52

Женщина посмотрела, чем занимается муж пока ее нет дома: видео рассмешило миллионыВидео

00:22

Война идет к заморозке: эксперт объяснил, за кем последнее слово

00:06

Переход от аварийных к почасовым отключениям: украинцам раскрыли вероятные сроки

23 января, пятница
22:47

Трехсторонняя встреча в Абу-Даби: Умеров рассказал, что обсудили

22:42

Сантехник раскрыл секрет: как убрать застарелый налёт в унитазе за одну ночьВидео

22:30

Света будет значительно больше: графики отключений на Тернопольщине на 24 января

21:57

До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

21:45

"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопленияВидео

21:19

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атакиВидео

20:54

Энергосистема на грани: в ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом

Реклама
20:50

Копали двор — нашли сокровище: монеты под дорожкой оценили в громадную суммуВидео

20:16

"Украинские позиции четкие": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

20:16

Много часов без света: новые графики отключения света в Сумах на 24 января

20:13

Мощность возрастет мгновенно: назван простой и быстрый способ "оживить" авто

19:56

Украинец создал термокапсулу, где можно согреться без отопленияВидео

19:48

Максакова назвала главное условие окончания войны и краха режима Путина

19:35

Секрет, который знают единицы: "убивает" ли батарею ночная зарядка телефонаВидео

19:21

Украину снова засыплет снегом: неутешительный прогноз на ближайшие дни

19:20

Бензин и дизель в Украине стремительно подорожают: когда цены на АЗС пойдут вверх

19:10

Трамп и Давос: ирония судьбымнение

18:46

"План процветания" Украины: в Politico раскрыли детали соглашения ЕС и США

18:40

Снимала 20000, выдало 6000: банкомат Приватбанка "обобрал" девушку

18:34

Учёные были поражены: австрийская корова проявила настоящую смекалку

18:29

Почему нельзя подметать пол 24 января: строгие приметы в праздник в этот день

18:11

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

17:37

В те времена так делали все: странные привычки из СССР, которые сегодня шокируют

17:29

Находка заставила онеметь: обычная покупка в секонд-хенде обернулась сюрпризом

17:16

Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

17:06

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

16:36

Эти китайские знаки зодиака скоро кардинально изменят жизнь - кто они

Реклама
16:30

Почему кошки и собаки толстеют: простые советы, которые спасут питомцевВидео

16:27

"Много мусора": Злату Огневич возмутили россияне за границей

16:07

Аварийные отключения: Укрэнерго назвали причину и сроки восстановления графиков

16:03

Как правильно завести автомобиль на морозе - метод двойного запуска

16:01

Мощный удар по врагу: ВСУ уничтожили важную для россиян нефтебазу, подробности

15:51

Месть на кухне: как случайное оскорбление подарило миру картофельные чипсы

15:38

Певицу-путинистку Успенскую со скандалом высадили из самолета - что случилось

15:30

Александр Рыбак объявил о возвращении на Евровидение — деталиВидео

15:19

Вместо морозов будет +7 градусов: когда ждать ощутимое потепление

15:10

Заметет снегом, но морозы отступят: когда в Полтаве и области потеплеет

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять