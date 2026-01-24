Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Людмила Порывай не хочет покидать США.

Наташа Королева с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева, t.me/Ego_svita

Наташа Королева навестила маму в США

Куда она хочет ее увезти

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но молчит о террористическом вторжении РФ, решила разобраться со своей матерью, которая живет в США. Как сообщают российские Telegram-каналы, у артистки появилась идея забрать Людмилу Порывай в Россию.

Королева демонстрировала в соцсетях, что поехала в Майами искать высокие вибрации на гонг-медитациях. Однако оказалось, что это не единственная причина визита предательницы в США. Она решила убедить мать поехать вместе с ней в РФ.

Наташа Королева с мужем Тарзаном / фото: instagram.com, Наташа Королева

"Наташа уже давно хочет забрать маму к себе. Людочка вроде и не против была. А теперь говорит, что она в России зачахнет. Мол, там и холодно, и люди не такие приветливые", — сообщили инсайдеры.

По сообщениям близких к семье Наташи, Людмила Порывай не спешит ехать с дочерью в страну-агрессор, поскольку не рассчитывает на теплый прием. Ранее мать предательницы публично поддерживала Украину и даже приходила на концерт Ирины Билык в Майами в цветах украинского флага, где со сцены высказала слова сочувствия соотечественникам. Кроме того, Людмила не сошлась характерами со своим зятем.

"Да и у зятя характер сложный. В общем, минусов от переезда больше, чем плюсов. Не знаю, получится ли у дочки переубедить ее", — сообщила подруга Порывай.

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

