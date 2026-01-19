"За любовь": Королева перестала скрывать чувства к Николаеву спустя 25 лет

Вы узнаете:
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но молчит о террористическом вторжении России в Украину, откровенно заговорила о чувствах к бывшему супругу Игорю Николаеву. Предательница Украины написала трогательный тост в Instagram.
Королева решила поздравить Николаева с днем рождения и записала видео под песню именинника. Певица рассыпалась в комплиментах звезде, открыто заговорив о нем впервые за 25 лет. На кадрах артистка загадочно опустошает бокал красного вина под тост "за любовь".
"Сегодня свой день рождения отмечает любимый миллионами слушателей поэт, композитор, музыкант Игорь Николаев! Лично по моим ощущениям, уникальный талант Маэстро обладает настолько мощным потенциалом, что в скором времени мы должны услышать что-то грандиозное и масштабное! А еще Игорю, как человеку с редким талантом, талантом сказочника, под силу создавать новые музыкальные миры и вселенные! Я от души этого желаю", — написала Наташа.
Также певица пригласила поклонников вместе с ней поднять бокал за Николаева и адресовала ему свои поздравления.
"Присоединяйтесь к поздравлению и не забудьте выпить за любовь! Моя музыкальная открытка-поздравлялка в день рождения Маэстро", — сказала Королева.
Наташа Королева и Игорь Николаев — отношения
Отношения Наташи Королевой и Игоря Николаева, которые после развода в 2001 году десятилетиями избегали встреч, неожиданно потеплели. Ранее певица впервые за 20 лет появилась на юбилейном концерте бывшего мужа. Такое событие вызвало искреннее удивление музыканта, однако спровоцировало слухи о недовольстве его нынешней жены Юлии Проскуряковой. Фанаты до сих пор помнят Николаева и Королеву как одну из самых ярких пар 90-х.
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
