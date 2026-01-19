"За любовь": Королева перестала скрывать чувства к Николаеву спустя 25 лет

Певица сделала публичное обращение к первому мужу.

Наташа Королева про Игоря Николаева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева, Игорь Николаев

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но молчит о террористическом вторжении России в Украину, откровенно заговорила о чувствах к бывшему супругу Игорю Николаеву. Предательница Украины написала трогательный тост в Instagram.

Королева решила поздравить Николаева с днем рождения и записала видео под песню именинника. Певица рассыпалась в комплиментах звезде, открыто заговорив о нем впервые за 25 лет. На кадрах артистка загадочно опустошает бокал красного вина под тост "за любовь".

Игорь Николаев день рождения / фото: t.me, Игорь Николаев

"Сегодня свой день рождения отмечает любимый миллионами слушателей поэт, композитор, музыкант Игорь Николаев! Лично по моим ощущениям, уникальный талант Маэстро обладает настолько мощным потенциалом, что в скором времени мы должны услышать что-то грандиозное и масштабное! А еще Игорю, как человеку с редким талантом, талантом сказочника, под силу создавать новые музыкальные миры и вселенные! Я от души этого желаю", — написала Наташа.

Также певица пригласила поклонников вместе с ней поднять бокал за Николаева и адресовала ему свои поздравления.

"Присоединяйтесь к поздравлению и не забудьте выпить за любовь! Моя музыкальная открытка-поздравлялка в день рождения Маэстро", — сказала Королева.

Наташа Королева личная жизнь / фото: instagram.com, Наташа Королева

Наташа Королева и Игорь Николаев — отношения

Отношения Наташи Королевой и Игоря Николаева, которые после развода в 2001 году десятилетиями избегали встреч, неожиданно потеплели. Ранее певица впервые за 20 лет появилась на юбилейном концерте бывшего мужа. Такое событие вызвало искреннее удивление музыканта, однако спровоцировало слухи о недовольстве его нынешней жены Юлии Проскуряковой. Фанаты до сих пор помнят Николаева и Королеву как одну из самых ярких пар 90-х.

Ранее Главред сообщал, что украинская певица и основательница "Nova Music" Jerry Heil отреагировала на высказывания артистки Кажанны, которая нелестно высказалась по поводу сотрудничества с лейблом. Финалистка Нацотбора поделилась официальной позицией лейбла.

Также внук легендарной украинской певицы Софии Ротару, выступающий под псевдонимом SHMN, вспомнил, как начинал свой путь в шоу-бизнесе. Как оказалось, поддержку в своем увлечении Анатолий получил не от звездной родственницы Софии Ротару, а от другого музыканта.

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

