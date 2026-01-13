"Прокляни тебя Бог": молчун Игорь Николаев раскрыл правду о личном

Кратко:
- Игорь Николаев рассказал об обиде Андрея Губина
- Как композитор к этому относится
Когда-то российский композитор и певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, написал песню, в которой было упоминание о певце Андрее Губине.
"Ниже ростом только Губин", - идется в припеве песни.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, строчка стала причиной раздора между певцом и композитором.
Сначала Губин смеялся с песни, как, например, в эфире одного из российских проектов.
"Меня тогда порадовало его отличное чувство юмора и умение посмеяться над собой. Мы же вместе приехали на студию! Это не мои выдумки — есть запись, где мы все вместе сидим и беседуем", — сказал музыкант.
Но затем Николаев осознал, что певец на него обиделся.
"По правде говоря, я осознал, что он обижен, только когда мне начали приходить грубые комментарии. Люди писали что-то вроде: "Прокляни тебя Бог" или "Ты разрушил Губину карьеру". Как можно разрушить карьеру одним упоминанием в песне? Там же нет ничего плохого!" — добавил молчун.
После этого певец и композитор долгое время не вделись.
"Мы, получается, с тех пор и не виделись. Я бы списал все на газетные утки, но сам видел видео, где он говорит об этой обиде", — отметил Игорь Николаев.
