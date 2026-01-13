"Прокляни тебя Бог": молчун Игорь Николаев раскрыл правду о личном

Игорь Николаев попал в немилость Андрея Губина.

Игорь Николаев заговорил про Андрея Губина / коллаж: Главред, фото: t.me, Игорь Николаев

Кратко:

Игорь Николаев рассказал об обиде Андрея Губина

Как композитор к этому относится

Когда-то российский композитор и певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, написал песню, в которой было упоминание о певце Андрее Губине.

"Ниже ростом только Губин", - идется в припеве песни.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, строчка стала причиной раздора между певцом и композитором.

Сначала Губин смеялся с песни, как, например, в эфире одного из российских проектов.

"Меня тогда порадовало его отличное чувство юмора и умение посмеяться над собой. Мы же вместе приехали на студию! Это не мои выдумки — есть запись, где мы все вместе сидим и беседуем", — сказал музыкант.

Игорь Николаев / фото: t.me, Игорь Николаев

Но затем Николаев осознал, что певец на него обиделся.

"По правде говоря, я осознал, что он обижен, только когда мне начали приходить грубые комментарии. Люди писали что-то вроде: "Прокляни тебя Бог" или "Ты разрушил Губину карьеру". Как можно разрушить карьеру одним упоминанием в песне? Там же нет ничего плохого!" — добавил молчун.

Игорь Николаев / фото: t.me, Игорь Николаев

После этого певец и композитор долгое время не вделись.

"Мы, получается, с тех пор и не виделись. Я бы списал все на газетные утки, но сам видел видео, где он говорит об этой обиде", — отметил Игорь Николаев.

О персоне: Игорь Николаев Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

