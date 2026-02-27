Гарантии безопасности для Украины: названо важное условие по соглашению с США

Кислица подчеркнул, что Украина стремится избежать ошибок прошлого.

Ключевые тезисы:

Соглашение о безопасности с США должно содержать четкое определение "гарантии"

Документ также должен быть официально утвержден американскими законодателями

Будущее соглашение о безопасности Украины с США должно содержать четкое определение "гарантии" в обеих языковых версиях и пройти процедуру ратификации в Конгрессе. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица в эфире телемарафона.

По его словам, ключевым аспектом новых договоренностей является юридическая однозначность. Документ, который готовится совместно с Соединенными Штатами, должен быть официально утвержден американскими законодателями.

"Мы говорим о документе, в том числе с Соединенными Штатами, который должен быть ратифицирован Конгрессом США. То есть, в котором конкретно - и в украинской, и в английской версиях - речь идет о гарантии", - подчеркнул он.

Кислица добавил, что Украина стремится избежать ошибок прошлого, которые возникли при подписании Будапештского меморандума.

Он отметил, что тогда из-за расхождений в переводе английский текст содержал только "заверения" (assurance), а не реальные гарантии.

"Далее по всему тексту документа нет не только о гарантии, даже о "assurance" ничего нет. Там речь идет о "commitments" - обязательствах. Таким образом, официальный украинский текст называется гарантией - Будапештский меморандум о гарантии", - подытожил заместитель руководителя ОП.

Гарантии безопасности – мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что гарантии безопасности для Украины в виде 5 ст. Устава НАТО или Будапештского меморандума работать не будут.

В частности, по его мнению, войска союзников не примут участие в боевых действиях в Украине.

"Я не верю в пункты предложенных гарантий безопасности. Они не будут работать. Это опять-таки элемент политической игры, не больше и не меньше. От этого не следует ожидать ничего масштабного", – говорит он.

Гарантии безопасности - последние новости Украины

Как сообщал Главред, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявлял, что мирное соглашение между Украиной и Россией не будет подписано без гарантий безопасности, которые убедят украинцев в невозможности новой агрессии со стороны Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинцы ожидают четких и действенных гарантий безопасности, ведь предыдущие международные договоренности не защитили страну от российской агрессии.

В то же время постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер сообщал, что документы о гарантиях безопасности для Украины готовы, но остался единственный вопрос, который нужно решить, прежде чем подписать их.

О персоне: Сергей Кислица Сергей Кислица - украинский дипломат, бывший первый заместитель министра иностранных дел, первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины, занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками.

