"Больной и сумасшедший": Трамп резко ответил Роберту Де Ниро

Поводом для реакции Трампа стали слова Де Ниро, прозвучавшие в подкасте The Best People.

Трамп резко ответил Роберту Де Ниро / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Роберт Де Ниро выступил на мероприятии State of the Swamp в Вашингтоне

Дональд Трамп заявил, что актер обладает "чрезвычайно низким IQ"

Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал актера Роберт Де Ниро после его очередных заявлений в адрес главы государства. Свой ответ американский лидер разместил в социальной сети Truth Social. Резкая полемика развернулась на фоне альтернативных мероприятий в Вашингтоне после ежегодного обращения к Конгрессу. Об этом сообщает The Guardian.

Поводом для реакции Трампа стали слова Де Ниро, прозвучавшие в подкасте The Best People. Актер, давно выступающий с критикой президента, заявил, что считает его "идиотом" и призвал избавиться от него, утверждая, что тот "разрушит страну".

Кроме того, Де Ниро подчеркнул, что не согласен с тем, чтобы только сторонники движения MAGA ассоциировали себя с американским флагом. По его словам, оппоненты Трампа также являются частью страны. Позднее актёр выступил на мероприятии State of the Swamp в Вашингтоне, оно проходило параллельно с обращением президента к Конгрессу. В своей речи он назвал Трампа "неудачником" и заявил, что чувствует себя "преданным своей страной".

В ответ Трамп опубликовал эмоциональное сообщение в Truth Social, где назвал Де Ниро "больным" и "сумасшедшим", а также заявил, что тот обладает "чрезвычайно низким IQ". Президент также раскритиковал конгрессвумен Ильхан Омар и Рашида Тлаиб, которые покинули Капитолий после его выступления. По словам Трампа, они "вели себя неподобающим образом" во время официального мероприятия.

В своей публикации глава государства также упомянул телеведущую Рози О'Доннелл, сравнив состояние Де Ниро с ней и заявив, что актёр "не понимает, что говорит".

Стоит отметить, что противостояние Трампа и Де Ниро продолжается уже несколько лет. Незадолго до президентских выборов 2024 года актёр в интервью журналисту Крису Уоллесу на платформе HBO Max заявлял, что Трамп и его союзники "не являются настоящими республиканцами", а также позволял себе резкие высказывания в адрес политика. При этом он отмечал, что Камала Харрис, по его мнению, проявляет большую чувствительность к проблемам страны, хотя и может допускать ошибки.

Публичная перепалка между президентом и известным актёром стала очередным эпизодом их давнего конфликта, который регулярно выходит в медиапространство.

Кто такой Роберт Де Ниро? Роберт Де Ниро - американский актер, продюсер и режиссер. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. Лауреат премий "Золотой глобус" (1981, 2011) и "Оскар" (1975, 1981), сообщает Википедия. Известные фильмы с участием Де Ниро: "Крестный отец 2", "Таксист", "Однажды в Америке", "Славные парни".

