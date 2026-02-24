"Он разрушает страну": Роберт Де Ниро вновь резко высказался о Трампе

Роберт Де Ниро заявил, что считает Трампа угрозой для государства и что от него "необходимо избавиться".

Ранее Роберт Де Ниро называл Трампа "клоуном"

Актер также подверг критике сторонников движения MAGA

Голливудский актер и режиссер Роберт Де Ниро вновь публично раскритиковал президента США Дональд Трамп, заявив, что тот наносит ущерб стране. Артист назвал главу государства "идиотом" и подчеркнул, что, по его мнению, Америка переживает опасный период.

Как сообщает The Independent, во время участия в подкасте The Best People with Nicolle Wallace на телеканале MSNBC Де Ниро эмоционально высказался о текущей политической обстановке. Он заявил, что считает Трампа угрозой для государства и что от него "необходимо избавиться".

Актер также подверг критике сторонников движения MAGA, отметив, что, по его мнению, они ведут себя так, будто только они вправе считать себя "настоящими американцами".

"Я не хочу, чтобы люди размахивали флагами MAGA и американскими флагами так, словно только они представляют страну. Мы тоже американцы", - подчеркнул он.

Издание напоминает, что Де Ниро и ранее неоднократно выступал с жёсткими заявлениями в адрес Трампа. В частности, во время выступления на Каннском кинофестивале он называл его "филистимским президентом Америки". Кроме того, 80-летний артист называл Трампа "клоуном".

Кто такой Роберт Де Ниро? Роберт Де Ниро - американский актер, продюсер и режиссер. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. Лауреат премий "Золотой глобус" (1981, 2011) и "Оскар" (1975, 1981), сообщает Википедия. Известные фильмы с участием Де Ниро: "Крестный отец 2", "Таксист", "Однажды в Америке", "Славные парни".

