"Промурашило": звезда "Властелина колец" трогательно поддержал Украину

Иэн Маккеллен прочитал стихотворение известного поета-воина ВСУ.

https://glavred.info/starnews/promurashilo-zvezda-vlastelina-kolec-trogatelno-podderzhal-ukrainu-10743515.html Ссылка скопирована

Иэн Маккеллен поддержал Украину / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

Британский актер Иэн Маккеллен поддержал Украину в годовщину вторжения

Как он это сделал

Британский актер Иэн Маккеллен, известный всему миру по ролям Гендальфа во "Властелине колец" и Магнето в "Людях Икс", трогательно поддержал Украину в годовщину полномасштабного вторжения РФ. Видео со звездой появилось в Instagram "Ukraine WOW".

Актер продекламировал стихотворение известного украинского поэта и воина ВСУ Артура Дроня "Перше до коринтян". В стихотворении, которое отсылает к известному христианскому тексту авторства апостола Павла, воспевается любовь, которую украинцы проявляют во время войны. Автор подчеркивает, что украинские защитники, переживая трудности и рискуя жизнью, несут службу ради тех, кого любят.

видео дня

Иэн Маккеллен фильмы / фото: imdb.com

Иэн Маккеллен прочитал англоязычную версию стихотворения, чтобы в очередной раз привлечь внимание мира к трагедии войны, которую РФ принесла украинскому народу.

"Спасибо за поддержку, дорогой сэр Маккеллен!", — написали на странице "Ukraine WOW".

Поступок актера расстрогал украинскую аудиторию. В комментариях они высказали восхищение своему кумиру. Отметился под публикацией и автор стихотворения - Артур Дронь поблагодарил всех за поддержку.

"Промурашило"

"Спасибо за поддержку"

"Необычайная, абсолютная мудрость. Несмотря на все, любовь не перестает"

Артур Дронь "Перше до коринтян" — стих на украинском языке:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что популярная украинская ведущая Ольга Фреймут, которая с начала полномасштабной войны обосновалась в Лондоне, отправилась за океан ради встречи со старшей дочерью. Впервые за долгое время дети ведущей воссоединились.

Также Маричка Падалко рассказала о своих мужчинах, которые защищают Украину в рядах ВСУ. Ведущая откровенно рассказала, какие изменения произошли с Михаилом, который ушел на войну, едва достигнув совершеннолетия.

Вас может заинтересовать:

О персоне: сэр Иэн Маккеллен Сэр Иэн Мюррей Маккеллен — британский актёр. Получил широкое признание как мастер шекспировского репертуара, после чего снискал мировую славу благодаря участию в крупнобюджетных международных кинопроектах (мутант Магнето в серии фильмов "Люди Икс", чародей Гэндальф в кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит"). BBC утверждает, что роли МакКеллена обеспечили ему место в числе главных английских актёров театра и кино. Будучи одним из ведущих актёров британской сцены, Маккеллен сыграл более чем в 70 театральных постановках и 60 фильмах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред