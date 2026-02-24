Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Кот устроил неожиданную "забастовку": не позволил хозяину выйти из дома

Константин Пономарев
24 февраля 2026, 13:56
Кот у двери не позволил мужчине спокойно уйти на работу. Забавная утренняя сцена порадовала пользователей соцсетей, а некоторые даже узнали себя.
Кот не пускает хозяина на работу
Кот не пускает хозяина на работу / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@brandonnn00xx

Вы узнаете:

  • Как кот сорвал рабочие планы хозяина
  • Как домашнее животное перехитрило хозяина
  • Об неожиданной теории из интернета

Обычное утро превратилось в неожиданное испытание для мужчины, который попытался выйти из дома, но столкнулся с решительным сопротивлением собственного кота.

Питомец занял позицию у входной двери и настойчиво блокировал любые попытки хозяина взяться за ручку. Забавная сцена, снятая на видео, мгновенно вызвала интерес пользователей в TikTok.

видео дня

Ролик быстро разошелся по платформам, собрав около 7 миллионолв просмотров и сотни комментариев. Зрители отметили, что в поведении кота легко узнать знакомый многим владельцам животных утренний "ритуал прощания".

Домашний контроль

На кадрах мужчина с ключами в руке подходит к двери, но кот, сидящий прямо у выхода, явно не одобряет его планы. Каждый раз, когда хозяин тянется к ручке, питомец мгновенно реагирует и отталкивает его руку.

Кот не дает мужчине выйти спокойно из дома
Кот не дает мужчине выйти спокойно из дома / Фото: tiktok.com/@brandonnn00xx

Сцена выглядит почти постановочной, словно животное сознательно пытается задержать человека.

Реакция соцсетей

Домашние животные нередко реагируют на уход хозяев: кто-то ложится на одежду, кто-то блокирует путь, а кто-то буквально "устраивает протест". Именно эта узнаваемость и эмоциональная близость сделали видео таким популярным.

Пользователи активно шутили и делились похожими историями из личного опыта.

"Отправьте видео начальнику. Не могу прийти", "Он пытается спасти тебе жизнь!", "Кот только что спас тебя от двух автомобильных аварий и упавшего на тебя дерева", "Когда я прихожу домой, она сидит у меня в туфлях, так что я "не могу" их снова надеть, потому что знает, что это значит, что я собираюсь куда-то выйти", - писали они.

Помимо юмора, ролик неожиданно вызвал и более глубокие обсуждения. Некоторые комментаторы вспомнили популярную концепцию "теории подгоревшего тоста", идею о том, что мелкие неудобства могут иметь скрытые преимущества.

В такой интерпретации даже случайная задержка по пути на работу может рассматриваться как потенциальная удача.

Что говорят эксперты

Издание Newsweek отмечает, что специалисты по поведению животных нередко объясняют подобные сцены привязанностью питомцев к владельцам и чувствительностью к изменениям привычной обстановки.

Для животных уход хозяина является заметным событием, на которое они могут реагировать по-разному. Иногда такие реакции выглядят особенно "человечно", что и усиливает эмоциональный эффект для зрителей.

Смотрите в видео о том, как кот пытается не выпустить хозяина из дома:

Ранее Главред писал о том, как понять, что кот несчастен. Животные редко демонстрируют свой дискомфорт, однако их поведение может содержать четкие сигналы о проблемах, которые важно вовремя распознать, указала ветеринар.

Также сообщалось о том сколько нужно кормить кота в день. Правильный рацион и режим питания домашнего животного могут существенно повлиять на его здоровье, вес и продолжительность жизни, предупредила ветеринар.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть животные кошки домашние животные интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

14:46Украина
Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

14:14Война
Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

13:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Последние новости

16:00

Алла Пугачева приедет: в РФ сделали заявление

15:38

Женщина съела недожаренную рыбу и лишилась конечностей: что произошло

15:20

"Картина была понятной": почему Козловский ушел из армии

15:00

Как выровнять наклоненное дерево: простой способ, который спасет растениеВидео

15:00

Поклонники не узнали Дана Балана - как он сейчас выглядит

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
14:46

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

14:45

Рецепт нескучных котлет с начинкой: все дело в секретном соусеВидео

14:45

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

14:40

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Реклама
14:20

Когда Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026

14:15

Модные принты 2026: что будем носить после эпохи минимализма

14:14

Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

13:58

"Промурашило": звезда "Властелина колец" трогательно поддержал УкраинуВидео

13:56

Кот устроил неожиданную "забастовку": не позволил хозяину выйти из домаВидео

13:52

Женщина откладывала всего по 15 долларов для племянницы: ее баланс впечатляет

13:47

Гороскоп на завтра 25 февраля: Девам - недоразумения, Весам - подарок

13:44

Сын Анны Кошмал попал в больницу: "Все плохо"

13:32

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

13:23

Диетологи бьют тревогу: какая опасная рыба заполонила все супермаркеты

13:18

Гороскоп Таро на сегодня 25 февраля: Овнам - спросить себя, Львам - вклад

Реклама
12:59

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

12:55

"Он разрушает страну": Роберт Де Ниро вновь резко высказался о Трампе

12:48

Оля Фреймут отвезла детей к "американской" дочери — как они выглядят

12:39

Удар по кошелькам: продукт, который украинцы покупают пачками, неожиданно подорожал

12:33

Что означает "Мир на условиях Украины"?мнение

12:28

Четыре года войны в Украине: Жданов заявил о стратегическом провале РФ

12:18

Снег с дождем: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

12:17

"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

11:45

Как часто нужно мыть полы: ошибки портят паркет, плитку и ламинат

11:42

Не только розы: какие цветы лучше всего подходят для онлайн-бизнеса

11:36

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

11:35

Путинистка Симоньян набрала вес: как она выглядит

11:33

"Перемены в нем точно вижу": Падалко высказалась о 18-летнем сыне в ВСУ

11:32

Пора спиливать или нет: как определить, умерло ли деревоВидео

11:30

Невеста удивила друзей и гостей неожиданной просьбой: что она попросила

11:05

Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

10:58

Переговоры по Украине зашли в тупик, признаков компромисса нет - Bloomberg

10:56

Украина принудит Россию к миру: Федоров рассказал о плане войны

10:49

Муж покойной Фриске просит помощи с сыном

10:43

"Годы боли": украинские знаменитости вспомнили 24 февраля 2022 года

Реклама
10:43

Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

10:17

Наташа Королева отомстила мужу на публичное унижение: "Злой был"

09:56

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина - Sky News

09:55

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55

"Иногда страшно": Владимир Зеленский сделал признание о дочери

09:27

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

09:02

Денежный прорыв марта 2026: три знака зодиака притянут богатство как магнит

08:50

Отключение света в Украине — графики на 24 февраля (обновляется)

08:41

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 февраля (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять