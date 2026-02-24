Укр
Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

Дарья Пшеничник
24 февраля 2026, 14:14
Сначала прозвучали открытые публичные заявления, затем участники перешли к закрытой части.
  • Европейские лидеры обещают усилить поддержку Украины
  • Коалиция желающих делает акцент на ПВО
  • Партнеры призывают к давлению на Кремль

Во вторник, 24 февраля, в Киеве началось заседание "коалиции желающих" — объединения государств, предоставляющих Украине военную и политическую поддержку. Мероприятие приурочили к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ.

К открытой части дистанционно присоединились премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Трансляцию организовал Офис президента.

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что главный акцент нынешнего заседания - усиление украинской ПВО. По его словам, два дня назад Украина получила половину обещанных ракет, в частности PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot.

Заявления европейских лидеров

Кир Стармер обозначил четыре ключевых направления, на которых должна сосредоточиться коалиция:

  • чествование стойкости украинцев в четвертую годовщину вторжения;
  • изменение международного нарратива о якобы "успехах" РФ, которая, по его словам, заплатила сотнями тысяч жизней за минимальные территориальные завоевания и разрушает собственную экономику;
  • продолжение военной помощи Украине;
  • подготовка к послевоенному восстановлению.

Отдельно британский премьер подчеркнул, что справедливый и длительный мир возможен только при условии учета позиции Украины и соблюдения принципа нерушимости границ.

В то же время Эммануэль Макрон заявил, что не ожидает быстрого завершения войны, ведь позиция Кремля остается неизменной. Он призвал партнеров усиливать давление на РФ и наращивать поддержку Украины.

Фридрих Мерц, в свою очередь, объяснил, что не смог прибыть в Киев лично, но подчеркнул важность встречи. Канцлер поблагодарил Украину за ее вклад в безопасность Европы и подчеркнул необходимость быстрых и надежных гарантий, которые сделают невозможной новую российскую агрессию.

Когда завершится активная фаза войны – мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду высказал мнение о дальнейшем ходе переговоров в войне России против Украины.

По его словам, президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение конфликта.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее – потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", – отметил Клочок.

Эксперт подчеркивает, что активизация переговоров может произойти уже в ближайшие недели, и призывает учитывать политические мотивы ключевых участников, в частности стремление Трампа продемонстрировать достижение мира на международной арене.

Мирные переговоры - что известно

Напомним, президент Украины рассказал, что на мирных переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, позиции сторон по территориям, в частности Донбасса, существенно расходятся. Зеленский заявил, что Украина не уйдет из Донбасса и не признает оккупированные территории российскими. Новый раунд переговоров состоится в Швейцарии

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в ходе последних переговоров обе стороны достигли значительного прогресса.

Также 21 февраля Зеленский анонсировал встречи с европейскими партнерами на следующей неделе и подчеркнул, что Украина готова работать для достижения результатов на переговорах. Он также выразил надежду, что новый санкционный пакет ЕС усилит давление на Россию.

Как сообщал Главред, Украина, США и Россия достигли прогресса в отношении механизма прекращения огня во время трехсторонних переговоров в Женеве. По данным источника CNN, стороны смогли продвинуться в определении того, как именно будет работать режим прекращения огня.

Что такое "Коалиция желающих"

О создании коалиции в марте 2025 года объявил премьер Великобритании Кир Стармер. Это объединение стран Европы и не только, которые обещают помощь Украине в борьбе со страной-агрессором РФ. Название объединения возникло благодаря заявлению лидера Чехии Петра Павела.

Официальное название - "Коалиция решительных" (Coalition of the Resolute). Но в СМИ и выступлениях политиков часто используют и другой вариант - "Коалиция желающих" (Coalition of the Willing).

Ключевой предмет обсуждения участников коалиции - возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня.

В первом саммите коалиции приняли участие представители 18 стран, а во время онлайн-встречи 15 марта "коалиция желающих" увеличилась до 30 участников.

Роль лидеров объединения берут на себя Франция и Великобритания. К инициативе присоединились государства Евросоюза, члены НАТО, а также страны вне этих блоков.

Среди участников: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция и другие.

Первым идею отправки войск предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

