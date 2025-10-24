'Чтобы Путину было сложнее': Зеленский намекнул на тайные решения 'Коалиции желающих'

"Коалиция желающих" согласовала продолжение давления на нефтяные компании, терминалы, танкеры и инфраструктуру России.

Ключевые тезисы Зеленского:

"Коалиция желающих" приняла решение для помощи Украине

Санкции США против нефтяных компаний РФ уже влияют на экономику страны

Европа согласовала использование замороженных российских активов

Лидеры "Коалиции желающих" приняли новые решения, которые помогут Украине. Все детали новых решений публично не будут озвучиваться, чтобы усложнить действия лидера РФ Владимира Путина. Об этом сообщил прездент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сейчас уже состоялась встреча с лидерами в Лондоне, это третье хорошее событие для Украины за несколько дней. Будет больше санкций против России - и в том направлении, в котором есть решение Соединенных Штатов Америки", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что санкции против двух российских нефтяных компаний - это "очень правильный шаг" президента США Дональда Трампа, поскольку они экспортируют много нефти. По его словам, все участники "Коалиции желающих" согласились, что нужно давить и в дальнейшем на нефтяные компании врага, терминалы, флот российских танкеров и на всю инфраструктуру России.

"Мы сегодня согласовали решения, которые могут нам сильно помочь. Пока публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее", - отметил президент.

Санкции против РФ

Он также подчеркнул, что, несмотря на заявления российских властей о якобы устойчивости экономики, санкционное давление уже имеет последствия. Зеленский обратил внимание на проблемы в российском топливном секторе, очереди на заправках, увеличение количества банкротств в регионах РФ и рост дефицита федерального бюджета.

"Именно санкции - одно из самых болезненных для Путина, лично для него", - добавил он.

Зеленский рассказал, что Европа готова направить замороженные российские активы на полноценную поддержку Украины и ее граждан. По его словам, до конца года должна быть реализована первая фаза этого механизма, а на следующий год финансирование для Украины будет обеспечено.

Помощь Украине

Что касается оборонной помощи, президент подчеркнул, что уже приняты новые пакеты поддержки от партнеров, включая усиление противовоздушной обороны и предоставление дальнобойных средств.

"Будет больше наших точных дальнобойных санкций - санкций прямого действия против российской машины войны. И это работает за тысячи километров. Еще очень хочу поблагодарить каждого, кто поддерживает нас в вопросе о противовоздушной обороне, о системах - работаем со странами ради большего количества "петриотов" и ракет к ним", - сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что Италия уже готовит пакет помощи для украинской энергетики, Норвегия - финансирование закупки газа, а другие европейские партнеры работают над дополнительными договоренностями. Также продолжается сотрудничество с Японией.

Повлияют ли на РФ новые санкции - мнение аналитиков

Как писал Главред, аналитики The New York Times сомневаются, что санкции существенно повлияют на военные цели Путина. Российские компании уже готовы к ограничениям, а сам диктатор готов к большим потерям ради своих планов. Кроме того, мнение Трампа может измениться.

Россия научилась обходить санкции через теневой флот и буферные компании в третьих странах. Ограничения на экспорт нефти могут лишь сократить поставки и повысить цены, стимулируя дальнейший обход санкций.

Как сообщал Главред, президент Украины во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил, что Путин стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой, атакуя энергетическую инфраструктуру страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи "Коалиции желающих" объявил, что в ближайшие дни Украина получит истребители Mirage и ракеты Aster. Также союзники продолжат поддержку Украины средствами ПВО, дронами и дальнобойными возможностями.

Кроме этого, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Путин потерял много денег и солдат из-за войны в Украине, а его достижения являются маргинальными. Он призвал усилить давление на Россию и поддержал предложение Трампа о прекращении огня на существующих позициях.

