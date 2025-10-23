Укр
Путин впервые отреагировал на новые санкции США и выдал ультиматум Украине

Юрий Берендий
23 октября 2025, 19:24обновлено 23 октября, 20:06
Российский диктатор Путин отреагировал на новые санкции США, назвав их политическим давлением и прокомментировал перенос встречи с президентом США.
Путин впервые отреагировал на новые санкции США и выдал ультиматум Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Википедия

О чем говорится в материале:

  • Путин отреагировал на введение санкций США на Россию
  • Кремль пригрозил "потрясающим ответом" Украине за удары Томагавками по России
  • Встреча Трампа и Путина в Будапеште переносится

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин впервые публично отреагировал на введение США новых санкций против страны-агрессора России. Кроме того, он пригрозил Украине ответом за удары по России ракетами Tomahawk, которых официально ей не передавали. Соответствующие заявления он сделал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Реакция Путина на санкции

Военный преступник заявил, что уважающие себя государства не действуют под давлением. Новые санкции США он охарактеризовал как попытку давления на Россию, что вредит двусторонним отношениям, но, по его словам, не повлияют на экономику страны.

видео дня

"Они (санкции, - ред.) на сегодняшний день имеют, конечно, два аспекта - чисто политический и экономический. Что касается политического, то это, конечно, попытка оказать давление", - сказал Путин журналистам.

Путин также высказал мнение, что стоит задуматься, на кого работают работники администрации США, которые советуют ограничительные меры в отношении российской нефти. По его мнению, это приведет к росту цен на нефть и нефтепродукты, в том числе на автозаправках в США, а также может повлиять на внутриполитические процессы.

Путин выдал ультиматум Украине

Путин также пригрозил серьезным, "ошеломляющим" ответом на возможные удары дальнобойным оружием по России, включая ракеты Tomahawk, которых Украина официально не получает. Он назвал обсуждение поставки этих ракет Киеву попыткой эскалации конфликта.

"Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень суровым, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают", - заявил глава Кремля.

Путин о встрече с Трампом в Будапеште

Относительно встречи президентов России и США в Будапеште, Путин уточнил, что она якобы перенесена, а не отменена. По мнению военного преступника, саммит предложила американская сторона, и он согласился, однако отметил, что подходить к встрече без подготовки было бы ошибкой, потому что это не принесло бы результата.

Путин добавил, что согласовано, чтобы первые шаги подготовки осуществили глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

"Сейчас я вижу <...> президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, какие-то споры или, тем более, война", - отметил Путин.

Как Томагавки могут повлиять на ход войны - мнение эксперта

Как писал Главред, если США передадут Украине ракеты Tomahawk, их влияние на ход войны будет напрямую зависеть от количества полученных боеприпасов. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Он отметил, что в случае, когда Киев получит примерно столько же Tomahawk, сколько ранее имел ракет ATACMS (около 30 единиц), которые быстро были потрачены и не имели заметного эффекта, - результат будет аналогичным.

В то же время, по словам Жданова, передача Украине сотен Tomahawk может кардинально изменить ситуацию на фронте.

ракета Tomahawk инфографика
Tomahawk / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости по теме

Как писал Главред, новые санкции США против России призваны ослабить оккупационную армию и заставить Владимира Путина сделать реальные шаги к мирному урегулированию войны против Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, первые целевые шаги администрации Трампа направлены против компаний "Лукойл", "Роснефть" и еще трех десятков их дочерних структур.

Между тем китайские государственные нефтяные компании временно прекратили закупку российской нефти, транспортируемой по морю, после введения американских санкций против "Роснефти" и "Лукойла", указывает Reuters со ссылкой на источники.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что введение новых санкций не стало неожиданностью и не означает, что Вашингтон прекращает переговоры с Москвой.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

