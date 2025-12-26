Укр
Взрывы и яркие вспышки в небе: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России

Мария Николишин
26 декабря 2025, 08:25
Россияне жаловались, что беспилотники летели на низкой высоте.
Взрывы в Волгограде

Коротко:

  • Ночью в российском Волгограде раздавались взрывы
  • Аэропорт был временно закрыт в целях безопасности
  • Вероятно, есть попадание в местный НПЗ

В ночь на 26 декабря страну-агрессора Россию атаковали дроны. В частности, в Волгограде гремело более 20 взрывов, а затем начался пожар в районе нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщают телеграмм-каналы и российские СМИ.

Известно, чтовзрывы в Волгограде начали раздаваться после 23 часов 25 декабря и с разной периодичностью продолжались после 00:00 26 декабря.

видео дня

Большинство взрывов раздавалось в Красноармейском районе города, а в небе были видны яркие вспышки. Местные жители заявляли, что беспилотники летели на достаточно низкой высоте.

Аэропорт Волгограда был временно закрыт в целях безопасности. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Однако в сети появились видео вероятного попадания в местный нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка", который является одним из крупнейших в России.

Взрывы в Волгограде - видео:

Удары по российским НПЗ

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорил, что для ударов по территории РФ Украина выбирает цели "жирные", важные, приносящие много денег в российский бюджет, но которые легко уничтожить.

"Мы работаем дронами по объектам, которые, во-первых, имеют очень высокую добавленную стоимость, очень жирные с точки зрения того, что там производится (НПЗ, базы хранения топлива), во-вторых, которые легко поразить. Если дрон прилетит в железобетонную конструкцию, особых разрушений не будет, но если - в НПЗ, то достаточно и 20 кг взрывчатки, чтобы сжечь большую емкость с топливом", - подчеркнул он.

НПЗ

Взрывы в РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 25 декабря дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России. В результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

В ночь на 24 декабря в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Ефремове Тульской области был атакован Ефремовский завод синтетического каучука. Вспыхнул пожар.

В ночь на 23 декабря дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Вероятной целью атаки стал нефтехимический завод "Ставролен". Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

