Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

Завод в Сызрани принадлежит "Роснефти". Комментариев компания не дала.

Сызранский НПЗ стал на ремонт после атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: Википедия, supernova plus

Кратко:

Сызранский НПЗ остановил переработку нефти

Повреждена ключевая установка CDU-6

Восстановительные работы могут занять около месяца

В России прекратил переработку нефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод после того, как был поврежден ударом украинского дрона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

В ночь на 5 декабря были осуществлены дальнобойные атаки ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани и по порту Темрюк в Краснодарском крае.

По информации источников, дроны попали в установку атмосферно-вакуумной перегонки CDU-6 — ключевой элемент технологического процесса. Это оборудование уже повреждали в результате аналогичной атаки в августе, после чего ремонт длился две недели.

Как говорит один из источников, новые восстановительные работы могут затянуться примерно на месяц.

Компания "Роснефть", которая владеет предприятием, не предоставила комментариев на запрос журналистов.

По словам представителей отрасли, прошлогодние объемы переработки нефти на Сызранском НПЗ существенно отставали от проектных показателей — около 90 тыс. баррелей в сутки, что составляет примерно 4,3 млн тонн в год.

Предприятие за это время изготовило 800 тыс. тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 тыс. тонн мазута.

НПЗ в России / Главред

Атака на Сызранский НПЗ - что известно

Как писал Главред, в ночь на 5 декабря дроны атаковали Самарскую область России. Очевидцы слышали в Сызрани по меньшей мере 5-7 громких взрывов. Также россияне жаловались на сирену и зарево в небе. На месте атаки поднялся масштабный пожар.

В регионе расположен Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который относится к нефтяной компании Роснефть, находящейся под санкциями США.

В тот же день Генеральный штаб ВСУ подтвердил атаку на Сызранский НПЗ в Самарской области РФ, который ежегодно производит от 7 до 8,9 миллионов тонн нефти в год.

Справка. Сызранский НЗП — предприятие топливного профиля, один из крупнейших заводов в системе компании Роснефть и ключевой НПЗ на территории южного Поволжья.

Сызранский НПЗ обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично регионы Центральной России.

Как удары по НПЗ влияют на Россию: мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что после мощных ударов украинских беспилотников встал большой вопрос, как Россия переживет зиму.

РФ уже больно переживает перебои с топливом. Особенно критической для россиян будет эта проблема в холодное время года, когда традиционно растет потребление энергии.

"Если перебить газораспределительные сети Москвы и устроить энергетический коллапс при хорошем холоде, то там начнут разворачиваться очень интересные события. Половина России тогда может сбежаться грабить Москву, а это уже хорошая гражданская война. Именно на это мы должны играть", - сказал Загородний в интервью Главреду.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

