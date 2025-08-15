Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

Сызранский НПЗ производит широкий спектр топлива, среди прочего - авиационный керосин для армии РФ.

Силы обороны поразили важные цели РФ

Главное:

Нанесен удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу

Поражен пункт управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии РФ

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины осуществили в ночь на 15 августа огневое поражение Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ, который является одним из крупнейших в системе "Роснефти".

Сызранский НПЗ производит широкий спектр топлива, среди прочего - авиационный керосин для армии РФ, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Цель поражена, зафиксирован пожар и взрывы", - сообщают украинские военные.

Также было осуществлено огневое поражение пункта управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии Вооруженных сил РФ в оккупированном российскими войсками городе Енакиево Донецкой области.

"Цель поражена. Результаты поражения уточняются", - рассказали в Генштабе.

Дальнобойные удары по РФ: мнение эксперта

В интервью Главреду экономист и бывший член Совета НБУ (2019–2021 гг.) Виталий Шапран отметил, что чем активнее будут наноситься прицельные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (в частности, он напомнил о пожаре на Куйбышевском НПЗ, в результате которого сгорело оборудования на десятки миллионов долларов, и восстановлению оно не подлежит), тем быстрее усиливается экономическое давление на РФ.

По его словам, в стране-агрессоре существует множество уязвимых участков, способных при целенаправленном воздействии вызвать серьёзную дестабилизацию всей экономической системы.

