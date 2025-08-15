Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

Главное:
- Нанесен удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу
- Поражен пункт управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии РФ
Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины осуществили в ночь на 15 августа огневое поражение Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ, который является одним из крупнейших в системе "Роснефти".
Сызранский НПЗ производит широкий спектр топлива, среди прочего - авиационный керосин для армии РФ, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Цель поражена, зафиксирован пожар и взрывы", - сообщают украинские военные.
Также было осуществлено огневое поражение пункта управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии Вооруженных сил РФ в оккупированном российскими войсками городе Енакиево Донецкой области.
"Цель поражена. Результаты поражения уточняются", - рассказали в Генштабе.
Дальнобойные удары по РФ: мнение эксперта
В интервью Главреду экономист и бывший член Совета НБУ (2019–2021 гг.) Виталий Шапран отметил, что чем активнее будут наноситься прицельные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (в частности, он напомнил о пожаре на Куйбышевском НПЗ, в результате которого сгорело оборудования на десятки миллионов долларов, и восстановлению оно не подлежит), тем быстрее усиливается экономическое давление на РФ.
По его словам, в стране-агрессоре существует множество уязвимых участков, способных при целенаправленном воздействии вызвать серьёзную дестабилизацию всей экономической системы.
Удары вглубь РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко говорил, что в российских городах прогремели мощные взрывы. Жесткие взрывы россияне услышали в Подмосковье. На удары жаловались в Дмитрове.
Напомним, что взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы.
Ранее сообщалось, что в Тульской области страны-агрессора России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после атаки беспилотников.
Читайте также:
- Взрывы под Москвой: Генштаб раскрыл детали атаки на завод боеприпасов для Шахедов
- Трамп в разговоре с Зеленским намекнул на атаки Украины на Москву и Питер – WP
- Уничтожен "мозг" ключевого производителя дронов в РФ: СМИ рассказали об атаке ГУР
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред