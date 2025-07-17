Неизвестные дроны пытались прорваться в Москву: у россиян истерика из-за взрывов

Взрывы раздавались в нескольких регионах России.

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В России раздавались взрывы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 22 отдельная механизированная бригада

Вкратце:

В РФ заявили об атаке дронов на Москву

Взрывы раздавались еще в нескольких регионах России

Минобороны РФ якобы сбило 122 БпЛА

В ночь на 17 июля взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы. Мэр российской столицы Сергей Собянин традиционно заявил о работе ПВО.

В 02:23 он написал, что российская ПВО, мол, сбила два беспилотника, которые летели на Москву. Впоследствии он написал об уничтожении якобы еще одного дрона.

видео дня

Позже российские СМИ сообщили, что в аэропорту "Внуково" объявлен режим "Ковер". Рейсы на вылет и прилет временно отменены.

Также в Смоленской области этой ночью было неспокойно. Местные жители сообщили, что таковая пришлась на город Рославль. Там расположено АО "720 ремонтный завод средств обеспечения полетов" Ростеха, обратила внимание ASTRA. Что именно стало целью атаки, пока неизвестно. Также в Рославле расположено ОАО "Рославльский вагоноремонтный завод".

Между тем росСМИ отмечают, что один беспилотник попал в многоэтажку в Воронеже. По данным главы региона Александра Гусева, над Воронежем и пригородом уничтожено не менее 5 БПЛА.

В результате взрыва повреждены четыре квартиры. Жители одного из подъездов были эвакуированы. На месте происшествия работают оперативные службы.

Во вражеском Минобороны традиционно отчитались об успешной работе ПВО. По данным российского ведомства за ночь стране-агрессору удалось уничтожить якобы 122 украинских беспилотника:

43 БПЛА - над территорией Брянской области.

38 БПЛА - над территорией Курской области.

10 БПЛА - над территорией Орловской области.

По 6 БПЛА - над территориями Смоленской и Воронежской областей.

5 БПЛА - над территорией Белгородской области.

По 3 БПЛА - над территориями Московского региона, Калужской области и Республики Крым.

По 2 БПЛА - над территориями Ленинградской и Липецкой областей.

1 БПЛА - над территорией Тульской области.

На видео - звуки взрывов, прозвучавших на территории РФ:

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Как писал Главред, в ночь на 11 июля в РФ жаловались на взрывы. Выяснилось, что под удар попал авиационный завод в Московской области. Завод специализируется на производстве и модернизации истребителей типа МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций, а также участвует в разработке новых образцов боевой авиации.

Напомним, в ночь на 13 июля российский город Кстово атаковали неизвестные дроны. Известно, что в результате атаки, вероятно, происходила по местному НПЗ, многие районы остались без света.

Недавно в российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар, который охватил складские и офисные помещения. Густой дым от пожара был виден во многих районах города.

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