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Небо затянуло густым дымом: в Ростове вспыхнул гигантский пожар после взрывов

Руслана Заклинская
8 июля 2025, 18:56
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Огонь охватил территорию до 15,1 тыс. кв. м, возгоранию присвоен четвертый уровень сложности.
Небо затянуло густым дымом: в Ростове вспыхнул гигантский пожар после взрывов
В российском Ростове бушует гигантский пожар на складе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • В Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар
  • Огнем охвачено более 15 тысяч кв. м территории
  • Точное назначение склада россияне скрывают

Во вторник, 8 июля, в российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар, который охватил складские и офисные помещения. Густой дым от пожара виден во многих районах города. Об этом сообщают местные паблики и Главное управление МЧС РФ в регионе.

"Ростов-на-Дону. На Орской, 31В горит склад, о котором россияне умалчивают что там. Все отреклись, однако ищут вертолет для тушения", - рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

видео дня

В Ростове огонь охватил территорию площадью 15,1 тыс. кв. м. Возгоранию был назначен четвертый уровень сложности.

Пожар пытаются ликвидировать более 130 спасателей и 44 единицы специальной техники. В тушении задействована и авиация МЧС России.

По официальным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Однако ситуация в Ростове остается напряженной - в районе интенсивного задымления работает мобильная лаборатория Роспотребнадзора, которая непрерывно осуществляет замеры качества воздуха.

Смотрите видео мастшабного пожара в Ростове:

Небо затянуло густым дымом: в Ростове вспыхнул гигантский пожар после взрывов
Пожар в Ростове / Фото: скриншот

Причины пожара пока не сообщаются. В связи с масштабным пожаром в Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку. Как сообщают российские СМИ, на место прибыл прокурор Первомайского района города.

В соцсетях сообщают, что местные власти и бизнес открещиваются от склада - ни одна структура не признает его своим.

Взрывы и пожары в РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, в городе Шебекино (Белгородская область) после атаки беспилотников загорелось химическое предприятие "Селена", откуда поднялся черный дым. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ранее во время атаки на сельхозпредприятие в селе Ясные Зори пострадало семь человек.

Также в ночь на 7 июля Силы обороны Украины нанесли удар по Краснозаводскому химическому заводу в Московской области, производящему боеприпасы, в частности термобарические части для дронов Шахед. Зафиксирована серия взрывов и пожар, результаты уточняются.

Кроме этого, в ночь на 5 июля в России зафиксировали взрывы, пожары и перебои с мобильным интернетом после атаки дронов. Беспилотники ударили по объектам в Чебоксарах, Энгельсе и Саратове.

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О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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