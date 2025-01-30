Дроны взорвали оборудование НПЗ: детали мощных прилетов под Ростовом

Важно:
- Повреждено оборудование НПЗ в Ростовской области
- Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атак
Дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области страны-агрессора РФ.
В результате повреждено оборудование, предприятие остановило работу, сообщил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
"Новошахтинский НПЗ, что в ростовской области РФ, сейчас приостановил работу после атак", - написал он.
По словам Коваленко, в 2024 году этот НПЗ переработал, по разным оценкам, от 3 млн тонн нефти. "Хотя может перерабатывать 7,5 млн тонн, но работать на полную ему мешали атаки", - заметил он.
"Сейчас там повреждено оборудование", - добавил Коваленко.
Как сообщалось, Новошахтинский НПЗ был атакован дронами 19 декабря 2024 г. Тогда сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом.
Удары вглубь РФ - последние новости по теме
Как сообщал Главред, ранее РФ атаковали дроны. Стало известно, что горит НПЗ в Ростовской области - было слышно много взрывов и автоматные очереди.
Накануне на Ростовщине, Луганщине и в Бердянске прогремели взрывы. Стало известно, что в РФ атаковали химкомбинат. На нем производят топливо для РСЗО и ракет.
Ранее стало известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону. Очевидцы зафиксировали пожар и запах горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом.
Другие новости:
- Ядерные угрозы не работают, Путин может разыграть "золотую карту" - The Washington Post
- Кремль бросает моряков гибнуть в Украину, а флот РФ разваливается на глазах - Forbes
- Успешный прорыв: украинские десантники зашли на еще один участок границы РФ
Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред