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Дроны взорвали оборудование НПЗ: детали мощных прилетов под Ростовом

Алексей Тесля
30 января 2025, 12:44
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Новошахтинский НПЗ перерабатывал, по разным оценкам, от 3 млн тонн нефти.
Новошахтинский НПЗ, пожар
Украина атакует российские НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важно:

  • Повреждено оборудование НПЗ в Ростовской области
  • Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атак

Дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области страны-агрессора РФ.

В результате повреждено оборудование, предприятие остановило работу, сообщил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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"Новошахтинский НПЗ, что в ростовской области РФ, сейчас приостановил работу после атак", - написал он.

По словам Коваленко, в 2024 году этот НПЗ переработал, по разным оценкам, от 3 млн тонн нефти. "Хотя может перерабатывать 7,5 млн тонн, но работать на полную ему мешали атаки", - заметил он.

"Сейчас там повреждено оборудование", - добавил Коваленко.

Как сообщалось, Новошахтинский НПЗ был атакован дронами 19 декабря 2024 г. Тогда сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом.

Дрон
/ Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости по теме

Как сообщал Главред, ранее РФ атаковали дроны. Стало известно, что горит НПЗ в Ростовской области - было слышно много взрывов и автоматные очереди.

Накануне на Ростовщине, Луганщине и в Бердянске прогремели взрывы. Стало известно, что в РФ атаковали химкомбинат. На нем производят топливо для РСЗО и ракет.

Ранее стало известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону. Очевидцы зафиксировали пожар и запах горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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