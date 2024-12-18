Серия взрывов в РФ: известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону

Главное:
- В Ростове-на-Дону прозвучали мощные взрывы
- Известно о пожаре и запахе горения на территории завода Ростсельмаш
- Минобороны РФ промолчало о взрывах в Ростове-на-Дону
Ночью, 18 декабря, в российском Ростове-на-Дону прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, в Ростове-на-Дону ночью в промежуток между 01:15 и 02:00 прозвучало не менее 6 взрывов.
"Сообщают о пожаре и запахе горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и её ремонтом. Также местные сообщали об обломках в районе Ростаертрола - предприятия, производящего вертолеты. Требует дополнительной верификации, но даже на уровне слухов и психологического воздействия - хорошая новость", - написал Андрющенко.
Он добавил, что в Таганроге в это же время фиксировали работу ПВО.
"Пытались сбить то, что потом прилетело в Ростовский Ростсельмаш", - сказал советник городского головы Мариуполя.
Он также отметил, что в ежедневном отчете Минобороны РФ умолчало о Ростове-на-Дону.
"Верный признак того, что прилетело туда, куда надо и последствия таковы, что о них лучше промолчать", - подытожил Андрющенко.
Взрывы в Ростове-на-Дону - видео:
Взрывы в России - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, 14 декабря в Ульяновске взрыв разрушил железнодорожное полотно. Военная логистика оккупационной армии РФ претерпела очередное осложнение.
Также известно, что 14 декабря в городе Крымск Краснодарского края государства-агрессора России прямо на аэродроме был уничтожен истребитель Су-30. Накануне в городе Краснодар в результате пожара были выведены из строя три железнодорожных локомотива.
Кроме того, в ночь на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева". В то же время, в Брянске после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод "Транснефти".
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Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
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