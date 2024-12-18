Серия взрывов в РФ: известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону

Местные сообщали об обломках в районе Ростаэртрола - предприятия, производящего вертолеты.

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Взрывы в Ростове-на-Дону / коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime, pixabay

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В Ростове-на-Дону прозвучали мощные взрывы

Известно о пожаре и запахе горения на территории завода Ростсельмаш

Минобороны РФ промолчало о взрывах в Ростове-на-Дону

Ночью, 18 декабря, в российском Ростове-на-Дону прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в Ростове-на-Дону ночью в промежуток между 01:15 и 02:00 прозвучало не менее 6 взрывов.

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"Сообщают о пожаре и запахе горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и её ремонтом. Также местные сообщали об обломках в районе Ростаертрола - предприятия, производящего вертолеты. Требует дополнительной верификации, но даже на уровне слухов и психологического воздействия - хорошая новость", - написал Андрющенко.

Он добавил, что в Таганроге в это же время фиксировали работу ПВО.

"Пытались сбить то, что потом прилетело в Ростовский Ростсельмаш", - сказал советник городского головы Мариуполя.

Он также отметил, что в ежедневном отчете Минобороны РФ умолчало о Ростове-на-Дону.

"Верный признак того, что прилетело туда, куда надо и последствия таковы, что о них лучше промолчать", - подытожил Андрющенко.

Взрывы в Ростове-на-Дону - видео:

Взрывы в России - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 14 декабря в Ульяновске взрыв разрушил железнодорожное полотно. Военная логистика оккупационной армии РФ претерпела очередное осложнение.

Также известно, что 14 декабря в городе Крымск Краснодарского края государства-агрессора России прямо на аэродроме был уничтожен истребитель Су-30. Накануне в городе Краснодар в результате пожара были выведены из строя три железнодорожных локомотива.

Кроме того, в ночь на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева". В то же время, в Брянске после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод "Транснефти".

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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