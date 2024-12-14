ВСУ поразили нефтебазу в российском Орле, там вспыхнул пожар: детали

В результате удара начался мощный пожар.

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ВСУ поразили нефтебазу в российском Орле, там вспыхнул пожар/ коллаж: Главред, фото: скрин

Кратко:

Украинские военные ударили по нефтебазе в российском Орле

После удара там вспыхнул мощный пожар

Украинские военные в ночь на 14 декабря поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Стальной конь" в Орловской области страны-агрессора России.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла.

видео дня

"В ночь на 14 декабря 2024 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ. Это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла", - говорится в сообщении.

В результате поражения начался мощный пожар.

"Линейная производственно-диспетчерская станция "Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ. Результаты боевой работы уточняются. Дальше будет...", - добавили в Генштабе.

Видео с пожаром на российской нефтебазе в Орле можно посмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали нефтебазу в российском Орле - после серии мощных взрывов вспыхнул пожар. Местные жители слышали минимум три мощных взрыва.

Взрывы в РФ - последние новости

В ночь на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева". Сгорели 14 автомобилей.

После этого в Forbes сообщили, что важный авиазавод в Таганроге могла атаковать ракета-дрон "Паляница". Украинская "Паляница" может наносить такие же масштабные разрушения, как ракета ATACMS.

Также сообщалось, что удар по Таганрогу был результативным - ранены более 40 оккупантов. Ракеты атаковали военный аэродром и воинскую часть.

Как ранее сообщал Главред, в России сгорел стратегически важный военный объект. Зарево от пожара и столб дыма было видно из разных концов города. По словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, в Новосибирске сгорел не просто обычный склад, а военный объект.

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