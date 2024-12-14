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Позиции удерживать невозможно: в ВСУ заявили о продвижении РФ на востоке

Алексей Тесля
14 декабря 2024, 10:55
844
В результате огневого поражения укрепления украинской армии на отдельных позициях подверглись разрушениям.
ВСУ, фронт
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, ОК Запад

Основное:

  • Враг проводил активные штурмовые действия
  • Противнику удалось улучшить тактическое положение

В течение суток, 13 декабря, армия страны-агрессора РФ пыталась улучшить тактическое положение в районе Благодатного, западнее Дальнего и в районе Елизаветовки.

Враг успеха не имел, понес потери, отошел, говорится в сообщении в Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

видео дня

Отмечается, что противник проводил штурмовые действия в районе юго-западнее Сторожевого, юго-западнее населенного пункта Сухие Ялы, южнее Константинопольского и юго-западнее населенного пункта Веселый Гай.

Screenshot
/ t.me/Khortytsky_wind

"В результате огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание. Вследствие изнурительных боестолкновений противник улучшил тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко", - говорится в сообщении.

Сейчас, как отмечается, подразделениями наших войск проводятся меры по восстановлению тактического положения.

Screenshot
/ t.me/Khortytsky_wind

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее аналитики DeepState предупредили об угрозе окружения украинских сил в районе населенного пункта Успеновка, что вблизи Курахово. Однако в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины на некоторых направлениях превосходят российские в артиллерии в 3 раза. Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ превосходила Украину в артиллерии в 5 раз.

Как сообщал Главред, враг атакует на Кураховском направлении с трех сторон, при этом плотность средств поражения оккупантов просто колоссальная. ВСУ взамен борются за то, чтобы противник не закрыл проезд в Успеновке, ведь это приведет к выводу войск Украины.

Больше новостей:

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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