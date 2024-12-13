Окружение ВСУ возле Курахово: военные сообщили, какая на самом деле там ситуация

Аналитики сообщали, якобы "Успеновский мешок" закрывается, но в ВСУ не подтвердили эту информацию.

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Ситуация на Кураховском направлении остается напряженной, но ВСУ отбивают атаки врага / Колаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

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Аналитики DeepState сообщили о риске окружения ВСУ в Успеновке

В ВСУ опровергли информацию об окружении украинских сил

Возле Курахово продолжаются ожесточенные бои

Аналитики DeepState в четверг, 12 декабря, предупредили об угрозе окружения украинских сил в районе населенного пункта Успеновка, что вблизи Курахово.

Однако в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" 13 декабря сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

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Подразделения ВСУ на этом направлении все еще задействованы для проведения оборонительных операций и отражают штурмы войск страны-агрессора России в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка, Трудовое и Романовка.

"Вооруженные Силы Украины активизируют действия, необходимые для защиты на этом и других участках фронта... Принимают необходимые меры для противодействия захвату населенных пунктов или окружению противником", - говорится в сообщении.

Наступление армии РФ на Кураховском направлении

Напомним, несмотря на постоянные штурмы врага, украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп оккупантов на Кураховском направлении. ВСУ удалось ликвидировать 27 российских захватчиков, еще 12 - были ранены. Кроме личного состава, десантники сожгли 2 вражеские бронемашины.

Курахово / Инфографика: Главред

Ранее также Главред писал, что армия страны-агрессора России запустила в Сети фейковую информацию о якобы взятии Курахово. Однако пока оккупантам не удалось захватить этот город, хотя общая ситуация действительно остается тяжелой и враг пытается обойти Курахово с флангов.

Накануне стало известно, что враг атакует на Кураховском направлении с трех сторон, при этом плотность средств поражения оккупантов просто колоссальная. ВСУ взамен борются за то, чтобы противник не закрыл проезд в Успеновке, ведь это приведет к выводу войск Украины.

Больше новостей о наступлении врага:

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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