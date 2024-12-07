Полный разгром: ВСУ 'обнулили' несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово

Основное:
- Десантники обнаружили штурмовую группу РФ на Кураховском направлении
- ВСУ ликвидировали 27 российских захватчиков
Украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп оккупантов на Кураховском направлении. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.
В сообщении говорится, что ВСУ удалось ликвидировать 27 российских захватчиков, еще 12 - были ранены.
Кроме личного состава, десантники сожгли 2 вражеские бронемашины.
"Таврические десантники провели очередной обряд "обнуления" для оккупантов на Кураховском направлении фронта. Вовремя обнаруженные нашими дронами российские штурмовые группы были уничтожены прицельным огнем артиллерии и ударных дронов.", - пишут в ДШВ.
Десантники подчеркнули, что искалеченные тела "одноразовых российских штурмовиков, которых уже никто не вытащит с поля боя - лучшая иллюстрация того, что "спецоперация" Путина идет по плану".
Смотрите видео, на котором показано, как работают украинские десантники
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, российская оккупационная армия захватила четыре населенных пункта в Донецкой области. По словам аналитиков мониторингового канала DeepState, россияне оккупировали Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку в Донецкой области.
Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что сейчас ситуация на фронте крайне сложная, уже в ближайшие дни Купянск, что на Харьковщине, может во второй раз почувствовать оккупацию.
В то же время Силы обороны Украины продолжают проводить операцию в Курской области. Командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что враг активизировался и пробовал провести штурмы.
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Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины?
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
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