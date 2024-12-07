Полный разгром: ВСУ 'обнулили' несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово

Кроме личного состава, десантники сожгли 2 вражеские бронемашины.

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ВСУ ликвидировали оккупантов на Кураховском направлении / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Десантники обнаружили штурмовую группу РФ на Кураховском направлении

ВСУ ликвидировали 27 российских захватчиков

Украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп оккупантов на Кураховском направлении. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

В сообщении говорится, что ВСУ удалось ликвидировать 27 российских захватчиков, еще 12 - были ранены.

видео дня

Кроме личного состава, десантники сожгли 2 вражеские бронемашины.

"Таврические десантники провели очередной обряд "обнуления" для оккупантов на Кураховском направлении фронта. Вовремя обнаруженные нашими дронами российские штурмовые группы были уничтожены прицельным огнем артиллерии и ударных дронов.", - пишут в ДШВ.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Десантники подчеркнули, что искалеченные тела "одноразовых российских штурмовиков, которых уже никто не вытащит с поля боя - лучшая иллюстрация того, что "спецоперация" Путина идет по плану".

Смотрите видео, на котором показано, как работают украинские десантники

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российская оккупационная армия захватила четыре населенных пункта в Донецкой области. По словам аналитиков мониторингового канала DeepState, россияне оккупировали Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку в Донецкой области.

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что сейчас ситуация на фронте крайне сложная, уже в ближайшие дни Купянск, что на Харьковщине, может во второй раз почувствовать оккупацию.

В то же время Силы обороны Украины продолжают проводить операцию в Курской области. Командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что враг активизировался и пробовал провести штурмы.

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Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

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