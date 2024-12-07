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Россияне активизировались в Курской области: в ВСУ заявили о продвижении врага

Марина Фурман
7 декабря 2024, 11:42
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На Курщине украинские пилоты очень эффективно работают и уничтожают врага.
Россияне активизировались в Курской области: в ВСУ заявили о продвижении врага
ВСУ проводят операцию на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Основное:

  • Армия РФ возобновила штурмовые действия на Курщине
  • ВСУ успешно уничтожают вражеские группировки

Силы обороны Украины продолжают проводить операцию в Курской области. Командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что враг активизировался и пробовал провести штурмы.

По его словам, армия РФ применяет БТРы и багги.

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"Пользуясь плохой погодой, враг надеялся на глубокий прорыв нашей обороны", - написал командир.

Он добавил, что несмотря на все, украинские пилоты очень эффективно работают и уничтожают врага.

"Конечно, под таким давлением продвижение есть, но они далеки от той призрачной реальности, которую нарисовало себе их командование. В отличие от большинства направлений, российские оккупанты пытаются проводить эвакуацию, ключевое слово - пытаются.", - добавил Станислав Бунятов.

Операция в Курской области - новости по теме

Как писал Главред, украинские и российские войска продолжают боевые действия на ключевом выступе в Курской области, однако подтвержденных изменений на линии фронта пока не зафиксировано. Российские источники заявляют, что их войска закрепились у реки Псел, вошли в Плехово и якобы вытесняют украинские силы из Мартыновки. Однако аналитики ISW не нашли визуальных подтверждений этих заявлений.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский определил меры по усилению бригад ВСУ на Курском направлении. В частности, по подготовке резервов и обеспечению бесперебойной доставки боеприпасов и других материально-технических средств.

Недавно Сырский сообщал, что во время операции Сил обороны в Курской области врагу пришлось обороняться в некомфортных для него условиях. По его словам, потери Украины фактически вдвое меньше, чем у россиян.

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Кто такой Станислав Бунятов?

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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