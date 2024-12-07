В столице российской Адыгеи гремели взрывы: возле аэродрома поднимается дым

Местные жители сообщают, что вблизи аэродрома прогремели по меньшей мере два мощных взрыва.

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В Адыгее прозвучали взрывы / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Astra

Что известно:

Столицу Республики Адыгея атаковали дроны

Два взрыва прозвучало вблизи аэродрома

В ночь на субботу, 7 декабря, город Майкоп, столица Республики Адыгея, подвергся атаке дронов.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

видео дня

В столице российской Адыгеи прогремели мощные взрывы / фото: тг-канал Главред

Вероятной целью атаки мог быть аэродром "Ханская", расположенный в 410 км от линии фронта. Местные жители сообщают, что вблизи аэродрома прозвучали по меньшей мере два мощных взрыва.

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Также очевидцы заметили столб дыма в небе над микрорайоном Черемушки.

Telegram-канал Shot заявляет, что над республикой могла работать ПВО. По данным канала, взрывы были слышны в районе аэродрома, хотя в регионе не объявляли воздушную тревогу, и официальная информация пока не поступала.

Взрывы в Адыгее - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 октября военный аэродром "Ханская" возле станицы Ханская, неподалеку от Майкопа в республике Адыгея атаковали беспилотники. Деталями поделились российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей.

Впоследствии появились новые детали атаки на военный аэродром РФ. Стало известно, что в аэропорту находилось 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов, включая Су-34, Су-35 и Ми-8.

В свою очередь Генштаба ВСУ также подтвердил, что украинские военные в ночь на 10 октября нанесли удар по аэродрому "Ханская", в частности был поражен склад боеприпасов российских оккупантов.

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Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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