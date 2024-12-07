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"Будет заход в одну точку": как Украина может добить Крымский мост - Свитан

Даяна Швец
7 декабря 2024, 09:06
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Даже если российская ПВО и береговая охрана уничтожат половину средств поражения, шансы на разрушение моста остаются высокими.
'Будет заход в одну точку': как Украина может добить Крымский мост - Свитан
Эксперт озвучил рецепт уничтожения Крымского моста / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Что сказал Свитан:

  • Спецслужбы Украины "поздравили" врага взрывами в Керчи
  • На Крымский мост надо осуществить комплексную атаку

По меньшей мере 3 основных вида боевых частей необходимы для того, чтобы разрушить Крымский мост. Таким мнением для 24 Канала поделился военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Как объясняет эксперт, на Крымский мост необходимо осуществить комплексную атаку. Также Свитан напомнил, что накануне утром в Керчи были слышны взрывы.

видео дня

Военный высказывает мнение, что это было "поздравление" украинских спецслужб под руководством ВМС.

"Потому что действительно шло несколько беспилотных механизмов - и воздушные беспилотники, и безэкипажные катера", - сказал эксперт.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что баллистические ракеты ATACMS способны нанести серьезные повреждения конструкции моста, поскольку масса боевой части в версиях M48 и M57 составляет 225 килограммов.

Если запустить десять таких ракет в одну точку, это может вывести Крымский мост из строя. В случае использования аналогичного количества крылатых ракет, таких как Taurus, Storm Shadow или SCALP, вероятность полного уничтожения моста еще выше.

К этому также можно добавить беспилотники и ракеты-приманки ADM-160, что обеспечит комплексный характер атаки.

крымский мост инфографика
Крымский мост / Инфографика: Главред

"По меньшей мере 3 основных вида боевых частей, то есть ATACMS, крылатые ракеты и безэкипажные катера - их хватит, если будет заход в одну точку", - заявил Свитан.

Свитан отметил, что даже если российская ПВО и береговая охрана уничтожат половину средств поражения, шансы на разрушение моста остаются высокими. После основного удара украинские ракеты "Нептун" могут добить разрушенные части моста, усложнив его восстановление.

Последние новости об уничтожении Крымского моста

Напомним, как ранее сообщал Главред, могут существовать негласные договоренности между Украиной и РФ относительно отказа атаковать Крымский мост. Военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев объяснил, как РФ ответит за удар по Крымскому мосту.

В свою очередь в ВМС ВСУ сделали интригующее заявление. По словам Плетенчука, Украина не оставляет без внимания оккупированную россиянами территорию нашего Крыма.

В то же время ранее и британская разведка назвала цели ВСУ в Крыму. По их данным, украинские атаки продолжают деградировать российский военный потенциал на Крымском полуострове.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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