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Удары по Крымскому мосту: в ВМС ВСУ сделали интригующее заявление

Юрий Берендий
7 ноября 2024, 16:30
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Крымский мост сейчас не может выполнять свой основной функционал и выполняет для россиян в основном символическую роль, отметил Плетенчук.
Удары по Крымскому мосту: в ВМС ВСУ сделали интригующее заявление
Украина не отказалась от планов по Керченскому мосту / Коллаж Главред, фото: Коллаж Главред, фото: Сергей Братчук/Telegram, СтратКом ВСУ

Коротко:

  • Украина не отказалась от ударов по Керченскому мосту
  • Решение о таком ударе должно принять высшее военное руководство
  • Крымский мост для россиян выполняет в основном символическую роль

Украина не отказалась от планов возможных ударов по Керченскому мосту, из-за чего Россия вынуждена тратить значительные ресурсы на его оборону. Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук.

"Вы, наверное, наблюдаете периодически в информационном пространстве кейсы о том, что в Крыму неспокойно. Это может свидетельствовать о том, что мы не оставляем без внимания оккупированную россиянами территорию нашего Крыма", - отметил он.

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Плетенчук подчеркнул, что россиянам приходится тратить значительные ресурсы, чтобы реагировать на действия Украины, а также прилагать максимум усилий для защиты незаконного моста в Крым. Он отметил, что Украина не отказывалась от своих планов и делает все возможное для их реализации.

Спикер добавил, что решение о поражении Керченского моста будет принимать высшее военное руководство, но даже сейчас враг вынужден максимально усиливать его охрану.

"Я вас могу только заверить в том, что россиянам очень трудно дается оборона этого сооружения. То есть они вынуждены применять максимально возможное количество систем противовоздушной обороны вокруг этого моста, они вынуждены привлекать другие виды и рода вооруженных сил, в том числе так называемую Росгвардию, для того, чтобы осуществлять пропускной режим, как они его называют - "контртеррористический", - сказал спикер.

По словам Плетенчука, россияне не могут использовать Керченский мост для переброски военных грузов, однако этот мост остается для них символом имперских амбиций.

"Мост не может выполнять того функционала основного, а именно - (обеспечивать - ред.) полноценную военную логистику железнодорожную, для которой он был построен. Для россиян остается важным сам фактор его существования, его символичность", - говорит он.

Он отметил, что, несмотря на ограничения в возможностях его использования для транспортировки тяжелой техники и топлива, россияне продолжают придавать ему символическое значение как одному из "священных" символов имперской политики.

Относительно вероятного строительства альтернативной железной дороги вместо моста, Плетенчук указал, что пока нет подтверждений, что Россия имеет такую возможность. Он также добавил, что ранее логистика осуществлялась через паромные переправы, которые после поражения стали недоступными для вражеских сил на юге.

Тем временем в Феодосии вспыхнул пожар на нефтяном терминале.

"Это все элементы российской военной логистики, которые сейчас "успешно" не работают", - подытожил Плетенчук.

крымский мост инфографика
Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщалГлавред, вблизи временно оккупированной Новоалексеевки в Херсонской области, расположенной рядом с административной границей Крыма, украинские партизаны успешно провели диверсионную операцию. Как сообщили в "АТЕШ", был уничтожен релейный шкаф, что создало препятствия для логистики оккупантов, замедляя снабжение российских войск.

Защита оборонительных объектов в Крыму все слабее под ударами Вооруженных сил Украины, в частности по аэродромам, командным пунктам, нефтебазам и Крымскому мосту, говорится в отчете британской разведки.

Несмотря на то, что Россия не имеет достаточных возможностей для производства необходимого количества систем ПВО, на оккупированном полуострове выстроена глубоко эшелонированная оборона с различными зенитно-ракетными комплексами. Однако Силы обороны Украины продемонстрировали способность поражать цели в Крыму, в частности после уничтожения российской радиолокационной станции "Небо-М", что, по словам военно-политического эксперта Дмитрия Снегирева, облегчает выполнение этих задач.

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