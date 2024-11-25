Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Угроза для двух городов-миллионников: как РФ ответит за удар по Крымскому мосту

Юрий Берендий
25 ноября 2024, 19:13
879
В ответ на удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту, РФ может атаковать стратегические мосты в Украине, которые обеспечивают экономику страны, указывает эксперт.
Угроза для двух городов-миллионников: как РФ ответит за удар по Крымскому мосту
РФ даст зеркальный ответ за удар по Крымскому мосту - что известно / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ, Сергей Братчук/Telegram

О чем сказал Снегирев:

  • РФ может ответить на удар по Крымскому мосту зеркальными ударами по мостам через Днепр
  • Могут существовать негласные договоренности между Украиной и РФ об отказе атаковать Крымский мост

Американские ракеты ATACMS, вероятно, не будут использованы для ударов по Крымскому мосту из-за возможных политических договоренностей. Об этом в интервью Главреду заявил военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, поражение Крымского моста может привести к зеркальной реакции со стороны России, в частности к ударам по мостам через Днепр в Киеве и городе Днепр.

"То есть удары могут быть нанесены по стратегическим мостам, которые обеспечивают коммуникацию Сил обороны Украины и работу украинской экономики" - указывает он.

Эксперт также предположил, что могут существовать негласные договоренности между Украиной и Россией. Подобные предположения возникают на фоне сообщений о договоренностях сторон не атаковать объекты энергетической инфраструктуры, что позволяет предположить возможное согласие и по Крымскому мосту.

"Поэтому я исключаю возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Удары будут наноситься по военным объектам. Учитывая то, что количество ATACMS ограничено, для ударов ими будут выбираться "жирные" цели, которые будут способствовать выполнению задач не тактического, а хотя бы оперативного уровня", - указывает Снегирев.

Эксперт отмечает, что прежде всего это будут полевые склады с боекомплектом, базы хранения горюче-смазочных материалов и, скорее всего, места расположения личного состава.

Он также добавляет, что мы, может, и не почувствуем появления у нас ATACMS, но россияне точно почувствуют. Собственно, они уже почувствовали ликвидацию складов ГРАУ в Брянской области. Но это будут ограниченные болезненные удары по российской военной инфраструктуре, исходя из количества ATACMS.

Смотрите видео, в котором военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, по каким целям на территории РФ Украина будет бить ракетами ATACMS:

"И здесь, на мой взгляд, произошла ошибка: у верховного главнокомандующего должны быть вопросы к Службе внешней разведки, во-первых, почему не предоставили информацию о количестве ATACMS, а, во-вторых, почему вообще использовали риторику о предоставлении именно ATACMS, а не Tomahawk. Если бы речь шла о Tomahawk, мы бы создали дипломатические ловушки для США. Сначала, когда о разрешении Байдена бить по России говорили только западные СМИ, и никаких официальных заявлений не было, речь шла о том, что США установили ограничения - бить ракетами", - резюмировал он.

1710353048-9970.jpg
Что известно об ATACMS / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина нанесла удар по военному аэродрому в Курской области, использовав баллистические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Об этом сообщают GEOINT-аналитики. В ночь на 25 ноября украинские ракетные войска атаковали аэродром тактической авиации "Курск-Восточный" американскими ракетами ATACMS.

Следующей целью ударов западными ракетами может стать Ростовская область РФ, где расположено много объектов, на которые могут быть направлены атаки ВСУ. Как сообщает The Wall Street Journal, российские аэродромы, склады боеприпасов и полигоны находятся в зоне риска после предоставления союзниками разрешения Украине на удары по территории России.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что Украина в течение месяцев просила администрацию США разрешить использование дальнобойного американского вооружения для ударов по целям в России. Президент США Джо Байден принял такое решение лишь в ноябре 2024 года, и это было обоснованным шагом.

Другие новости:

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Снегирев
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ

Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ

19:44Украина
НАТО может атаковать Россию: адмирал озвучил условия для высокоточных ударов

НАТО может атаковать Россию: адмирал озвучил условия для высокоточных ударов

19:43Мир
В Украине внезапно изменится погода: синоптик назвала дату потепления

В Украине внезапно изменится погода: синоптик назвала дату потепления

19:33Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

"Я оставил все и ушел": путинист Иосиф Пригожин рассказал о разводе - детали

"Я оставил все и ушел": путинист Иосиф Пригожин рассказал о разводе - детали

"Участница общины": предательница Оксана Марченко показала, как сейчас выглядит

"Участница общины": предательница Оксана Марченко показала, как сейчас выглядит

"Путин" подписал смертный приговор РФ

"Путин" подписал смертный приговор РФ

Последние новости

20:39

В обменниках изменится курс доллара: чего ждать украинцам до 1 декабря

20:36

Сомелье назвал идеальную закуску для коньяка: что известно о золотом правиле "3К"

20:34

"Гнобили меня": дочь предательницы Ани Лорак публично рассказала жуткую правду

20:18

Готовим дом к зиме: какие ТОП-8 вещей необходимо постирать перед морозами

19:47

Украинцам на Укрпочте выплатят по 1000 гривен: когда и кто может получить деньги

Путин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФПутин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФ
19:44

Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ

19:43

НАТО может атаковать Россию: адмирал озвучил условия для высокоточных ударов

19:33

В Украине внезапно изменится погода: синоптик назвала дату потепления

19:26

Что сделать, чтобы кот не лез на елку: эксперты поделились легким решением

Реклама
19:13

Угроза для двух городов-миллионников: как РФ ответит за удар по Крымскому мостуВидео

19:11

Бактерии и запах исчезнут мгновенно: 5 способов очистить одежду из секонд-хенда

19:10

Донецкую область оккупанты "закроют" до зимимнение

19:06

Без света придется сидеть дольше: графики отключения света на 26 ноябряФото

19:03

Почему некоторые люди завешивают зеркала ночью: эксперты объяснили древнее верование

19:01

ВСУ вернули контроль над важным селом на Харьковщине и взяли пленных - 3 ОШБр

18:50

Требовали деньги на блокпостах: ГБР разоблачило схему сотрудников одесского ТЦКФото

18:44

"Мы берем самый эффективный опыт": результаты заседания Ставки Зеленского

18:32

Настоящее чудо для сада: что можно сделать из использованной чайной заварки

18:15

Удар по западной поддержке: над Украиной нависла угроза из Румынии - Sky News

17:54

"Армия РФ сильно изменилась": топ-генерал НАТО выступил с громким заявлением

Реклама
17:53

Потеряют ли бронь трудоустроенные после 18 мая: в Минэкономики ответили

17:51

От календаря до кактуса: неожиданные вещи, которые могут принести неудачу в дом

17:39

"США давят и на РФ, и на Украину": Снегирев сказал, как может завершиться войнаВидео

17:35

Придет несчастье: что нельзя делать 26 ноября - приметы

17:18

Соратница активиста Шабунина поддержала закон, чтобы коррупционеры избежали конфискации имущества – СМИ

17:14

Может навлечь беду: почему нельзя считать купола церкви

17:13

Лунный календарь стрижек на декабрь 2024: когда лучше подстричься

17:05

Удар ракетами ATACMS по военному аэродрому РФ: раскрыты новые деталиВидео

16:53

Как сделать так, чтобы обувь не промокала: полезные советы для зимней поры

16:43

9 вещей, которые нельзя дарить: каких подарков стоит избегать, согласно этикетуВидео

16:36

США умывают руки: почему Байден разрешил Украине бить ATACMS по РФ - Снегирев

16:33

Лунный календарь на декабрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

16:15

В Раде предлагают снизить мобилизационный возраст: нардепы подали законопроект

15:56

"Есть только один выход": когда состоятся выборы в Украине и при чем здесь Трамп

15:27

Кое-что обойдется вдвое дороже: как изменились цены на продукты за неделю

15:26

Кремль готовит ответ на удары ракетами ATACMS: эксперт предупредил об опасности

15:19

Елка уже не в моде: какими растениями можно заменить традиционное новогоднее дерево

15:14

Украина должна укрепить позиции: Зеленский озвучил задачи ВСУ на Курщине

15:13

"Прощайте маму": предательница Наташа Королева высказалась после травли ее мамы

14:45

Любовный гороскоп на декабрь 2024: кому зима устроит встряску

Реклама
14:30

Ударит -9 градусов: где в Украине резко похолодает

14:21

Страны Европы возобновили секретные дискуссии о вводе войск в Украину - Le Monde

14:17

Запуск межконтинентальных ракет из РФ не может проходить без ведома США - Лакийчук

14:14

"У них своя паучья банка": эксперт сказал, как генералы РФ "подбрасывают дрова" в войнуВидео

14:13

РФ собрала 90-тысячную группировку: эксперт предупредил об угрозе для Запорожья

14:07

Будет сиять на весь дом: как сделать модное украшение-сосульку на елку - лайфхак

13:05

Вражеские ДРГ активизировались на Харьковщине: есть ли угроза большого наступления

12:55

Угроза срыва: проведут ли "Евровидение-2025" в Швейцарии

12:48

Трамп передумает: замороженные активы РФ могут стать козырем в завершении войны - Reuters

12:40

Значительная часть украинцев потеряет бронь: нардеп объяснил новые правила

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять