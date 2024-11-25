Угроза для двух городов-миллионников: как РФ ответит за удар по Крымскому мосту

В ответ на удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту, РФ может атаковать стратегические мосты в Украине, которые обеспечивают экономику страны, указывает эксперт.

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РФ даст зеркальный ответ за удар по Крымскому мосту - что известно / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ, Сергей Братчук/Telegram

О чем сказал Снегирев:

РФ может ответить на удар по Крымскому мосту зеркальными ударами по мостам через Днепр

Могут существовать негласные договоренности между Украиной и РФ об отказе атаковать Крымский мост

Американские ракеты ATACMS, вероятно, не будут использованы для ударов по Крымскому мосту из-за возможных политических договоренностей. Об этом в интервью Главреду заявил военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, поражение Крымского моста может привести к зеркальной реакции со стороны России, в частности к ударам по мостам через Днепр в Киеве и городе Днепр.

"То есть удары могут быть нанесены по стратегическим мостам, которые обеспечивают коммуникацию Сил обороны Украины и работу украинской экономики" - указывает он.

Эксперт также предположил, что могут существовать негласные договоренности между Украиной и Россией. Подобные предположения возникают на фоне сообщений о договоренностях сторон не атаковать объекты энергетической инфраструктуры, что позволяет предположить возможное согласие и по Крымскому мосту.

"Поэтому я исключаю возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Удары будут наноситься по военным объектам. Учитывая то, что количество ATACMS ограничено, для ударов ими будут выбираться "жирные" цели, которые будут способствовать выполнению задач не тактического, а хотя бы оперативного уровня", - указывает Снегирев.

Эксперт отмечает, что прежде всего это будут полевые склады с боекомплектом, базы хранения горюче-смазочных материалов и, скорее всего, места расположения личного состава.

Он также добавляет, что мы, может, и не почувствуем появления у нас ATACMS, но россияне точно почувствуют. Собственно, они уже почувствовали ликвидацию складов ГРАУ в Брянской области. Но это будут ограниченные болезненные удары по российской военной инфраструктуре, исходя из количества ATACMS.

Смотрите видео, в котором военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, по каким целям на территории РФ Украина будет бить ракетами ATACMS:

"И здесь, на мой взгляд, произошла ошибка: у верховного главнокомандующего должны быть вопросы к Службе внешней разведки, во-первых, почему не предоставили информацию о количестве ATACMS, а, во-вторых, почему вообще использовали риторику о предоставлении именно ATACMS, а не Tomahawk. Если бы речь шла о Tomahawk, мы бы создали дипломатические ловушки для США. Сначала, когда о разрешении Байдена бить по России говорили только западные СМИ, и никаких официальных заявлений не было, речь шла о том, что США установили ограничения - бить ракетами", - резюмировал он.

Что известно об ATACMS / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина нанесла удар по военному аэродрому в Курской области, использовав баллистические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Об этом сообщают GEOINT-аналитики. В ночь на 25 ноября украинские ракетные войска атаковали аэродром тактической авиации "Курск-Восточный" американскими ракетами ATACMS.

Следующей целью ударов западными ракетами может стать Ростовская область РФ, где расположено много объектов, на которые могут быть направлены атаки ВСУ. Как сообщает The Wall Street Journal, российские аэродромы, склады боеприпасов и полигоны находятся в зоне риска после предоставления союзниками разрешения Украине на удары по территории России.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что Украина в течение месяцев просила администрацию США разрешить использование дальнобойного американского вооружения для ударов по целям в России. Президент США Джо Байден принял такое решение лишь в ноябре 2024 года, и это было обоснованным шагом.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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