Storm Shadow и баллистика: в Forbes узнали детали удара по целям РФ в Крыму

Удар по военным целям РФ в Крыму может облегчить дальнейшие украинские атаки.

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ВСУ нанесли удар по целям в Крыму / Коллаж: Главред, фото: Википедия

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По Крыму били Storm Shadow, ЗРК C-200 и баллистикой

Под удар попали российские командные пункты

Стали известны подробности массированного удара по российским военным целям в захваченном РФ Крыму.

Как пишет Forbes, во время обстрела 29 ноября использовали разнообразную комбинацию боеприпасов.

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В частности, использовались крылатые ракеты Storm Shadow, зенитно-ракетные комплексы C-200, переоборудованные в дальнобойное оружие класса "земля-земля", ударных беспилотников ГУР, а также баллистических ракет неустановленного типа, пишет издание.

Уточняется, что на первый взгляд, эта атака может показаться бесполезной, однако передислокация средств российской противовоздушной обороны в Крым в сочетании с усилением украинских атак на лучшие зенитно-ракетные батареи российских ВВС С-400 создаст бреши во вражеской системе ПВО.

Авторы материала не исключают также, что удар по военным целям в Крыму может облегчить дальнейшие украинские атаки. В частности, это могут быть удары по российским командным пунктам и линиям снабжения в Курской области. А также удары по ключевым объектам российской инфраструктуры в Донецкой области.

/ Инфографика Главреда

Удары по целям РФ в Крыму - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что воины Главного управления разведки Минобороны Украины поразили еще три радиолокационные станции российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Удары по дорогостоящим РЛС были нанесены в пятницу, 29 ноября.

Напомним, ранее сообщалось о масштабных взрывах в Крыму. Под Евпаторией, раздались взрывы. В небо поднялся высокий столб белого дыма. Вероятно, попали в зенитный ракетный комплекс С-400.

Как сообщал Главред, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказывал, что целесообразно для украинских войск наносить удары по территории временно оккупированного Крыма, где у российских военных все еще есть немало стратегически важных объектов.

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