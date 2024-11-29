Крым содрогается от масштабных взрывов: "прилетело" по очень ценному - ЦПД

Руководитель ЦПД Коваленко говорит, что могло прилететь по комплексу ПВО С-400 россиян.

https://glavred.info/ukraine/krym-sodrogaetsya-ot-masshtabnyh-vzryvov-priletelo-po-ochen-cennomu-cpd-10618490.html Ссылка скопирована

Местные паблики пишут о сильных взрывах в Крыму / Коллаж: Главред, фото: тг-каналы

Последние детали атаки на Крым:

Под Евпаторией прогремели взрывы

Вероятно, прилетело в зенитный ракетный комплекс С-400

В чем ценность для РФ С-400 "Триумф"

Сегодня, 29 ноября во временно оккупированном Крыму в районе села Витино, что под Евпаторией, раздались взрывы. В небо поднялся высокий столб белого дыма. Вероятно, попали в зенитный ракетный комплекс С-400.

Об этом сообщает в Telegram-канале Андрей Коваленко - руководитель Центра противодействия дезинформации.

видео дня

"Крым. Поговаривают, прилет туда, где стоял С-400 россиян. А также хранились боеприпасы", - пишет Коваленко.

Взрывы в Крыму / фото: тг-канал Главред

На фоне видеоматериалов с масштабным столбом дыма, которые уже распространяются по сети, особенно смешно выглядят заявления прокремлевских пропагандистов. Они уверяют, что это лишь "уничтожение боеприпасов".

Что известно о пораженном комплексе С-400 "Триумф"?

Стоит указать, что С-400 "Триумф" - это российская зенитно-ракетная система большой дальности, предназначенная для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также некоторых наземных целей. Система была принята на вооружение в 2007 году и стала модернизированной версией комплекса С-300.

ЗРК С-300 / Инфографика: Главред

Она отличается увеличенной дальностью, более высокой точностью и способностью одновременно атаковать несколько целей. В состав комплекса входят радарные станции, командный пункт, пусковые установки и различные типы ракет, которые способны поражать цели на расстояниях до 400 км и высотах до 30 км.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия превратила полуостров в мощную военную базу, окруженную плотной системой противовоздушной обороны (ПВО). С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины регулярно наносят удары по объектам на территории Крыма, пытаясь ослабить военный потенциал противника.

Взрывы в тылу оккупантов - что известно

Сегодня также Главред сообщал о том, что в порту Туапсе раздавались взрывы. Отмечалось, что там мог быть поражен большой десантный корабль РФ.

Кроме этого, Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 29 ноября, мощно ударили по оккупантам. Была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" агрессоров, а также удар прошелся по нефтебазе в Ростовской области.

Более того, сообщалось, что разведчики уничтожили вражеский РЛС "Зоопарк". Это довольно болезненный удар по армии РФ, ведь его стоимость может достигать миллиарда гривен.

Еще больше важных новостей:

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред