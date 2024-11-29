Отставка главы ГУР: Буданов впервые отреагировал на слухи об увольнении

Кратко:
- Буданов прокомментировал слухи об отставке
- Пропаганда РФ пытается дестабилизировать страну "информационными вбросами"
Уже несколько недель по украинским СМИ "гуляют" сообщения о том, что президент Владимир Зеленский рассматривает вариант смены главы ГУР.
Однако руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заверил, что поддерживает нормальные рабочие отношения с главой государства.
В комментарии ВВС он назвал слухи о своем возможном увольнении "очередным вбросом", направленным на дестабилизацию.
Карьера Кирилла Буданова в ГУР
Кирилл Буданов возглавляет разведку с августа 2020 года. Это одна из самых длинных каденций среди руководителей силовых структур в Украине.
Однако в течение этого года СМИ неоднократно сообщали, что Владимир Зеленский может принять решение о его увольнении. Президент публично опровергал эти заявления.
Слухи о замене главы украинской разведки
На этой неделе издание NV сообщило, что в Офисе президента рассматривают кадровый вопрос об увольнении Буданова. Как отмечают источники, инициатором такого решения якобы является руководитель ОП Андрей Ермак.
"Попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют, по словам собеседника редакции, руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Именно последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил представитель сектора безопасности и обороны", - написало издание.
В качестве аргумента об увольнении источники издания утверждают, что якобы ряд заявлений Буданова могли навредить Украине.
Отправят ли Буданова в отставку?
Отвечая на вопрос о своих отношениях с Офисом президента, Кирилл Буданов отметил, что сотрудничество происходит в "обычном рабочем формате", а ситуация докладывается главе государства почти ежедневно.
"Очередной вброс, уже далеко не первый", - так Буданов прокомментировал ВВС Украина эту информацию.
Он также добавил, что в условиях войны ГУР выполняет много задач, а угрозы со стороны России остаются потенциально реальными.
"К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного - вброс слухов и дезинформации - это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды", - считает Буданов.
Интересно, что похожие заявления об увольнении ранее опровергали и в СБУ, называя их "информационными вбросами". Как говорится в сообщении, такие слухи распускаются, чтобы создать искусственное напряжение между военным руководством нашего государства.
Увольнение Буданова - последние новости
Напомним, что издание NV со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны Украины ранее сообщило, что Буданова могут уволить с должности руководителя ГУР. В качестве аргумента используется то, что некоторые шаги и заявления Буданова якобы могли навредить Украине.
Стоит отметить, что вероятную отставку руководителя ГУР Буданова комментировал и президент Владимир Зеленский. Он объявил свое окончательное решение и признал, что такая информация ходила.
В свою очередь ГУР предупреждает о подготовке митингов-провокаций в крупных городах Украины. Они также могут быть направлены на дискредитацию украинской власти и военного руководства.
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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