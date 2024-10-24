ГУР предупреждает о подготовке митингов-провокаций в крупных городах Украины

В крупных городах Украины готовятся "митинги" направленные на дискредитацию украинской власти и военного руководства.

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ГУР предупреждает о митингах по Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявили о том, что в Украине готовятся "митинги" против военно-политического руководства Украины.

В ГУР сообщили, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности - спецслужб.

"Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины. Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах", - говорится в сообщении разведки Украины. видео дня

Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях.

Спецоперации ГУР - последние новости

Напомним, что бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине. Подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион осуществили комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы.

Стало известно, как выглядит секретное оружие ГУР. Издание CNN впервые показало дрон "Лютый", которым бойцы Главного управления разведки атакуют военные цели глубоко внутри территории России. Беспилотник АН-196 "Лютый" имеет 4 метра в длину и размах крыльев 7 метров.

ГУР заявило об уничтожении военно-транспортного самолета в РФ. В ночь с 12 на 13 октября в России уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134. Он сгорел на российском военном аэродроме "Оренбург-2". Этот тип советских самолетов используется, в частности, для транспортировки руководящего состава Минобороны России.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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