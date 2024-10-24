Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Польша передаст Украине собственные истребители МиГ-29, но есть важное условие

Юлия Закрепа
24 октября 2024, 14:40обновлено 24 октября, 16:03
212
Варшава имеет 10-15 самолетов МиГ-29, однако не спешит передавать их Украине из-за своей "незащищенности".
Польша передаст Украине собственные истребители МиГ-29, но есть важное условие
Польша сможет передать собственные истребители МиГ-29 Украине / коллаж: Главред, фото: polsatnews.pl, Википедия

Кратко:

  • У Польши есть 10-15 самолетов МиГ-29
  • Их могут передать Украине, если поляки получат от союзников F-16 и F-35

Временный поверенный Польши в Украине Пйотр заявил, что Польша сможет передать собственные истребители МиГ-29 Украине. Впрочем, только тогда, когда получит западные истребители от союзников для собственных нужд.

Он сообщил в интервью "Укринформ", что Варшава имеет 10-15 самолетов МиГ-29. Эти истребители используют как часть противовоздушной обороны. По словам Лукасевича, Польша не может передать эти самолеты, потому что будет чувствовать себя незащищенной.

видео дня

"Наша страна сейчас осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил. Мы покупаем новинки у наших партнеров - самолеты F-16 и F-35. Но процесс еще продолжается, поэтому мы не можем позволить себе потерять даже этот десяток МиГ-29", - высказался политик.

Истребитель МиГ-29

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum - "точка опоры") - советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения.
Был разработан в 1970-х годах в Исследовательском конструкторском бюро имени Микояна, передает Википедия.

МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортового орудия всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях препятствий, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Лукасевич призвал союзников помочь Польше "заполнить пробелы" и прислать "несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать время нарастить собственные возможности", чтобы в дальнейшем передать МиГ для украинских Вооруженных сил.

Как сообщалось, первые французские истребители Mirage 2000 будут в Украине уже в первом квартале 2025-го. Важной особенностью этих истребителей станет их вооружение - самолеты будут оснащены крылатыми ракетами Scalp и бомбами AASM.

Передача Украине F-16 - последние новости

Напомним, что Украина получила первые F-16 от Нидерландов. Министр обороны страны Рубен Брекелманс официально объявил, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Остальные самолеты он обещает передать Украине в ближайшие месяцы.

Стало известно, когда в Украине будет полная эскадилья F-16. В США решили переориентировать подготовку пилотов из Украины, обучающихся управлению F-16 с опытных летчиков на младших курсантов. Это решение аргументируют тем, что в Украине недостаточно опытных пилотов, знающих английский язык.

В США выдали странную причину, почему ВСУ не могут получить дальнобойные ракеты для F-16. Чиновники США решили продвигать еще одну формальную причину, почему еще нет "зеленого света" на дальнобойные ракеты воздушного базирования для Украины, тогда как оборонное ведомство настаивает на передаче этого вооружения Украине.

ф-16 f-16 инфографика
Что известно об истребителе F-16 / Инфографика: Главред

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Польши МиГ-29 военная помощь новости Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
Вступление армии КНДР в войну в Украине: в Китае отреагировали на ситуацию

Вступление армии КНДР в войну в Украине: в Китае отреагировали на ситуацию

16:35Украина
ГУР предупреждает о подготовке митингов-провокаций в крупных городах Украины

ГУР предупреждает о подготовке митингов-провокаций в крупных городах Украины

15:39Украина
Южная Корея "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в РФ

Южная Корея "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в РФ

15:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Боится за жизнь: Пугачева разрешила Киркорову больше не скрывать свою ориентацию

Боится за жизнь: Пугачева разрешила Киркорову больше не скрывать свою ориентацию

Слова, которые нельзя говорить в ответ на "Как дела?": мольфар удивил ответом

Слова, которые нельзя говорить в ответ на "Как дела?": мольфар удивил ответом

Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Курс доллара в Украине побьет все возможные рекорды: в МВФ предупредили украинцев

Курс доллара в Украине побьет все возможные рекорды: в МВФ предупредили украинцев

"Легче всего тренировать": кинолог назвал 7 самых умных пород собак

"Легче всего тренировать": кинолог назвал 7 самых умных пород собак

Последние новости

16:43

"Общий дом": генсек ООН опозорился нелепым сравнением, подыграв Путину

16:35

Вступление армии КНДР в войну в Украине: в Китае отреагировали на ситуацию

16:12

Рост тарифов на коммунальные услуги: что будет ждать украинцев в 2025 году - эксперт

16:02

Саммит БРИКС: почему на выхлопе будет полный нольмнение

16:02

Как правильно заваривать зеленый чай: три нюанса, которые влияют на вкусВидео

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
15:39

ГУР предупреждает о подготовке митингов-провокаций в крупных городах Украины

15:37

54-летняя Ирина Билык "возродила" девяностые новым огненным образом

15:28

Зеркальная дата 24.04.2024: что нужно сделать и как загадать желание

15:28

Южная Корея "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в РФ

Реклама
15:19

Помогли тысячам уклонистов: в Киеве разоблачили работников РТЦК на масштабной афереФото

15:15

Красная тревога и повышенная готовность: Чарльзу и Камилле угрожает опасность

15:05

Почти нереальная задача для самых сообразительных: надо найти иголочку в сене

14:42

Что кроется во фразе "сушити зуби": мало кто знает правильный ответВидео

14:40

"Заходят целыми взводами": оккупанты наступают на ключевой город - бойцы ВСУ

14:40

Польша передаст Украине собственные истребители МиГ-29, но есть важное условие

14:38

Его замечают не все водители: что означает дорожный знак треугольник с "забором"

14:31

Видели многие: что значит символ лягушка на продуктах

14:28

Переход в этом году на зимнее время может быть не последним для Украины - BBC

13:53

Эффект ужаса и веселья обеспечен: как сделать 5 лучших поделок из тыквы на ХэллоуинВидео

13:48

Как выглядят руки под микроскопом: видео поразило сетьВидео

Реклама
13:18

В Сети раскрыли личность "влюбленности" Melovin, которой он сделал предложение

13:12

Дожди накроют часть Украины: в каких областях будут осадки

13:06

Лучше уксуса и соды: как удалить налет в унитазе 1 натуральным средством

13:01

Путин потирает руки: эксперт прокомментировал вероятное новое наступление РФ на важный город

12:55

В США заявили о "военных действиях", если войска КНДР войдут в Украину

12:52

Зеленский назвал главное условие присутствия представителей России на Саммите мира

12:42

"Против чего тогда воюем": сын предательницы Повалий выдал скандальное заявление

12:06

"Семь противников Украины в НАТО": у Зеленского опровергли информацию СМИ

12:05

Повестки по почте: объяснение адвоката, как они выглядят и какие последствия за неявку

12:02

Распухло лицо и будет еще хуже: Седокова пожаловалась на здоровье после развода

11:51

Чем обернется для украинцев неявка по повестке: адвокат предупредила о штрафах

11:51

"Чушь, я знаю Путина": Лукашенко высказался о возможной отправке войск КНДР в Украину

11:45

Лукашенко "полностью готов" позволить Путину бить ядеркой из Беларуси

11:28

Девушка вышла замуж за бездомного - истории из жизни о любви

11:22

Как онлайн проверить, находится ли военнообязанный в розыске: объяснение адвоката

11:18

Самые преданные 4 знака зодиака, которые никогда не оставят вас

11:16

Как научить собаку ходить на поводке: эксперты удивили советом

11:05

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Петухам - перемены, Крысы - будьте осторожны

11:04

Оккупанты убили четырех пленных нацгвардейцев возле Селидово

10:50

Лукашенко выдал циничное объяснение, почему он не поддержал Украину в войне с РФ

Реклама
10:46

РФ обставляет Москву системами ПВО: у врага начались серьезные проблемы - Матвеев

10:23

Какая польза от петуха: 3 причины, по которым он должен быть в курятнике

10:19

"Это может произойти в любой момент": в США объявили, чем закончится война в Украине

10:13

В апреле Украина получит Mirage 2000-5, но есть проблема с ракетами - Forbes

09:47

"Сделаем Россию малой снова": Зеленский довел до истерики пресс-секретаря МИД РФ Захарову

09:30

Беглец Влад Яма показал, чем занимается с женой в США - детали

09:23

РФ запустила по Украине полсотни дронов, уничтожены 40: куда делись остальные БПЛА

09:07

Прогноз по привлечению войск КНДР для войны в Украине для РФ неутешительный - Reuters

09:02

Краснеет в ее присутствии: Меган Маркл ревнует принца Гарри к популярной певице

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за ночь 24 октября (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять