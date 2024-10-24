Польша передаст Украине собственные истребители МиГ-29, но есть важное условие

Варшава имеет 10-15 самолетов МиГ-29, однако не спешит передавать их Украине из-за своей "незащищенности".

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Польша сможет передать собственные истребители МиГ-29 Украине / коллаж: Главред, фото: polsatnews.pl, Википедия

Кратко:

У Польши есть 10-15 самолетов МиГ-29

Их могут передать Украине, если поляки получат от союзников F-16 и F-35

Временный поверенный Польши в Украине Пйотр заявил, что Польша сможет передать собственные истребители МиГ-29 Украине. Впрочем, только тогда, когда получит западные истребители от союзников для собственных нужд.

Он сообщил в интервью "Укринформ", что Варшава имеет 10-15 самолетов МиГ-29. Эти истребители используют как часть противовоздушной обороны. По словам Лукасевича, Польша не может передать эти самолеты, потому что будет чувствовать себя незащищенной.

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"Наша страна сейчас осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил. Мы покупаем новинки у наших партнеров - самолеты F-16 и F-35. Но процесс еще продолжается, поэтому мы не можем позволить себе потерять даже этот десяток МиГ-29", - высказался политик.

Истребитель МиГ-29 МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum - "точка опоры") - советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения.

Был разработан в 1970-х годах в Исследовательском конструкторском бюро имени Микояна, передает Википедия. МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортового орудия всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях препятствий, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Лукасевич призвал союзников помочь Польше "заполнить пробелы" и прислать "несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать время нарастить собственные возможности", чтобы в дальнейшем передать МиГ для украинских Вооруженных сил.

Как сообщалось, первые французские истребители Mirage 2000 будут в Украине уже в первом квартале 2025-го. Важной особенностью этих истребителей станет их вооружение - самолеты будут оснащены крылатыми ракетами Scalp и бомбами AASM.

Передача Украине F-16 - последние новости

Напомним, что Украина получила первые F-16 от Нидерландов. Министр обороны страны Рубен Брекелманс официально объявил, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Остальные самолеты он обещает передать Украине в ближайшие месяцы.

Стало известно, когда в Украине будет полная эскадилья F-16. В США решили переориентировать подготовку пилотов из Украины, обучающихся управлению F-16 с опытных летчиков на младших курсантов. Это решение аргументируют тем, что в Украине недостаточно опытных пилотов, знающих английский язык.

В США выдали странную причину, почему ВСУ не могут получить дальнобойные ракеты для F-16. Чиновники США решили продвигать еще одну формальную причину, почему еще нет "зеленого света" на дальнобойные ракеты воздушного базирования для Украины, тогда как оборонное ведомство настаивает на передаче этого вооружения Украине.

Что известно об истребителе F-16 / Инфографика: Главред

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