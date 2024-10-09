В США выдали странную причину, почему ВСУ не могут получить дальнобойные ракеты для F-16

Чиновники в США решили продвигать еще одну формальную причину о запрете ракет для Украины.

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Почему США отказываются передать Украине дальнобойные ракеты / коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада, U.S. Air Force

Озвученные в СМИ мнения чиновников США о том, что ВСУ не смогут эффективно использовать крылатые ракеты AGM-158 JASSM из-за отсутствия преимущества в воздухе - очередной формальный повод не поставлять Украине дальнобойное вооружение.

"Похоже, что чиновники в США решили продвигать еще одну формальную причину, почему еще нет "зеленого света" на дальнобойные ракеты воздушного базирования для Украины, тогда как оборонное ведомство страны настаивает на передаче этого вооружения Украине", - говорится в публикации Defense Express.

Также отмечается, что для достижения хотя бы паритета с российской авиацией необходимы десятки, если не сотни современных самолетов с новейшими средствами РЭБ и дальнобойными ракетами.

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Кроме того, как пишет Defense Express, у ВСУ уже есть успешный опыт использования дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG, и даже не с полученных F-16, а с советских бомбардировщиков Су-24М.

"И такой опыт должен быть серьезным аргументом в пользу того, почему Украина должна как можно быстрее получить к своим F-16 дальнобойные крылатые ракеты JASSM, включая разрешение бить ими по объектам, расположенным непосредственно на территории РФ", - резюмировали в Defense Express.

Что известно о Storm Shadow / Инфографика: Главред

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Военная помощь Украине - что известно

Напомним, что Украина получила первые F-16 от Нидерландов. Министр обороны страны Рубен Брекелманс официально сообщил, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину - это срочно необходимо. Остальные самолеты он обещает передать Украине в ближайшие месяцы.

В СМИ сообщили, что Украина скоро получит списанные танки Abrams от Австралии. Такое решение уже рассматривают в правительстве страны. В то же время неназванные источники издания в правительстве рассказали, что Марлес изучает возможность предоставления Украине танков Abrams, учитывая правила оборонного экспорта США.

Генерал США Дэвид Петреус раскрыл, когда Украина получит разрешение на удары вглубь РФ. Генерал США в отставке рассказал, что президент Украины абсолютно прав в том, что ограничения, которые сейчас существуют на использование американской тактической ракетной системы, а также британской Storm Shadow.

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