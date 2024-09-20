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Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ

Юлия Закрепа
20 сентября 2024, 17:40
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Украина может в ближайшее время получить решение - генерал США Дэвид Петреус раскрыл подробности.
Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ
Когда ВСУ получат разрешение США / коллаж: Главред, фото: АрмияInform, Стратком ВСУ

Разрешение США на удары вглубь России может изменить ход войны. Генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус подчеркнул, что из-за постоянного российского террора украинского населения это разрешение должно быть предоставлено как можно скорее.

Петреус заявил, что возможно США объявят о нем в ближайшее время, однако в России до сих пор остается большое количество целей, по которым наша страна может наносить удары.

Генерал США в отставке рассказал, что президент Украины абсолютно прав в том, что ограничения, которые сейчас существуют на использование американской тактической ракетной системы, а также британской Storm Shadow, аналогичной ракеты большой дальности, должны быть сняты, передает 24 канал.

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"Для меня непонятно, почему это разрешение заняло так много времени, особенно после того, когда Россия нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве", - подчеркнул Петреус.

По его словам, Россия варварски использует планирующие бомбы, которые не являются точными. Оккупанты наносят удары по городам, особенно по Харькову и системно поражают энергосистему Украины.

Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ
Куда Украина может бить по РФ / Инфографика: Главреда

США не предоставляет разрешение на удары вглубь России несмотря на то, что украинцы уже, практически каждую ночь, наносят удары по вражеским целям на территории России и провели неожиданное и удивительное наступление на Курскую область.

Генерал в отставке выразил надежду, что между Украиной и США сейчас идут интенсивные переговоры и вскоре наше государство получит это разрешение.

"Возможно это произойдет, когда президент Украины посетит США. Некоторые в Вашингтоне говорят, что россияне переместили все цели, которые можно было бы поражать. Однако еще есть более 100 важных целей, которые невозможно просто так поднять и переместить. Они находятся в зоне досягаемости американских тактических ракетных систем или Storm Shadow", - отметил генерал США в отставке.

Петреус добавил, что это разрешение США должны предоставить как можно скорее. Эта ситуация схожа с решениями, которые Белый дом принимал слишком долго, например, предоставление самолетов F-16, танков Abrams, Leopard и ракет ATACMS.

Кто такой Дэвид Петреус

Дэвид Петреус - американский генерал, командующий центральным командованием США (2008-2010). Был командующим многонациональными силами в Ираке с февраля 2007 по сентябрь 2008 года. С июля 2010 года по июль 2011 года командующий силами США и НАТО в Афганистане. С сентября 2011 года по 9 ноября 2012 года занимал должность директора ЦРУ, пишет Википедия.

Военная помощь США

Напомним, что Великобритания не позволит Украине бить по целям в РФ без согласия США. Издание The Times, Великобритания "сама не будет действовать", поскольку американские системы наведения считаются решающими для того, чтобы ракеты Storm Shadow попадали в цель.

В Госдепартаменте США сообщили, могут ли в США изменить свою политику в отношении ударов по РФ. Миллер добавил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможные способы поддержки, чтобы она могла выиграть эту войну. Он уточнил, что речь идет о предоставлении технических средств и разведданных.

США затормозили поставки оружия Украине. Стало известно, что дефицит привел к тому, что у администрации Джо Байдена осталось 6 миллиардов долларов на вооружение и амуницию Украине, но Пентагон не имеет инвентаря, который он готов поставить.

Стало известно, как разрешение США перевернет ситуацию на фронте для ВСУ. Агиль Рустамзаде сообщил, что в первую очередь разрешение на удары позволит ВСУ не начать проигрывать. Ведь поражение вражеских целей на расстоянии 300-350 километров по России даст возможность влиять на логистику оккупационных войск.

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