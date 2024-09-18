УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский в США ждет от Байдена еще одного решения - Le Monde

Яна Ставская
18 сентября 2024, 14:04
77
Речь идет не только о разрешении на дальнобойные удары ВСУ по России.
Байден
Зеленский примет участие в заседании Генассамблеи ООН / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Президент Владимир Зеленский надеется получить от американского коллеги Джо Байдена приглашение Украины в НАТО до того, как тот покинет президентский пост.

Это - часть амбициозного "плана победы" Зеленского, пишет газета Le Monde со ссылкой на источники.

Указывается, что украинский глава "стремится склонить президента США к решительным действиям и дать возможность Киеву вступить в переговоры с Москвой с позиции силы".

видео дня

Однако шансы, что Белый дом на такое решится, слишком малы, добавляют собеседники издания. Поскольку администрация Байдена по-прежнему скептически относится к ускорению процесса членства Украины в НАТО, опасаясь эскалации со стороны России.

Что такое издание Le Monde?

Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

План победы Зеленского - что известно

Ранее Bild опубликовал статью, в которой говорилось о якобы согласии украинской стороны на "локальное" замораживание боев. Кроме этого план Украины предусматривает необходимость положительного решения Соединенных Штатов относительно разрешения на удары дальнобойным вооружением по территории РФ.

В ОП это отрицают. По словам советника руководителя ОП, Украина категорична в вопросах прекращения огня или передачи стране-агрессору России собственных территорий.

"Поражение Российской Федерации можно обеспечить определенным количеством оружия как такового. То есть, грубо говоря, военное, дипломатическое, экономическое и политическое принуждение... Плюс Курская операция, которая показывает, что действительно можно эффективно работать, в том числе на территории России, принося туда и масштабируя там войну", - добавил он.

16 сентября стало известно, что Зеленский будет выступать на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Он лично представит так называемый план победы лидерам стран-партнеров.

К слову, презентация так называемого плана победы - то есть видение ОП завершения войны с Россией - является одним из условий Вашингтона для принятия окончательного решения о разрешении Украине наносить глубокие удары по России.

Формула мира инфографика
Формула мира Зеленского / Инфографика: Главред

Переговоры с Россией - мнение эксперта

Как отметил в блоге на Главред кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма Игорь Рейтерович, Россия не останавливается в давлении на переговорный трек и две последние недели разгоняет эту тему по полной программе (хоть и со своей позиции).

"Конечно, таким образом они могут попытаться повлиять, например, на позицию Китая или Индии по переговорам, но не думаю, что будет иметь эффект, на который рассчитывает РФ. Поезд уже ушел, и им надо будет принимать новую реальность, в которой разрешение на нанесение ударов - это один из элементов мирного плана, принуждения к миру", - отметил он.

Это, по мнению Рейтеровича, может стать очень серьезным стратегическим фактором ведения войны: Путин понимает, что очень много российских военных предприятий и заводов находятся в зоне поражения. Соответственно, на это надо будет реагировать, а реагировать нечем, ведь они не могут это прикрыть системами ПВО, которых в таком количестве физически в России нет.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США ВСУ Владимир Зеленский Джо Байден война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский в США ждет от Байдена еще одного решения - Le Monde

Зеленский в США ждет от Байдена еще одного решения - Le Monde

14:04 Украина
Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки

13:41 Синоптик
Полтриллиона для ВСУ: Рада приняла законопроект об увеличении госбюджета-2024

Полтриллиона для ВСУ: Рада приняла законопроект об увеличении госбюджета-2024

13:20 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области 21753

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области

Александра Усика задержали в Польше: все подробности 11537

Александра Усика задержали в Польше: все подробности

4 знаки китайского зодиака, которых ждет удача и везение до конца сентября 9962

4 знаки китайского зодиака, которых ждет удача и везение до конца сентября

Подросток с самыми большими руками и ногами в мире: как он выглядит 9350

Подросток с самыми большими руками и ногами в мире: как он выглядит

Последние новости

14:35

В каком чайнике больше чая: только самые умные дадут правильный ответ на вопрос

14:33

Красивые дети: Галкин показал, как повзрослели Лиза и Гарри

14:14

Убегут все болезни и невзгоды: что нужно поставить на стол 19 сентября

14:05

Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни

14:04

Зеленский в США ждет от Байдена еще одного решения - Le Monde

"Дистанционка" в прошлом? Как школы возвращаются к обучению в условиях войны"Дистанционка" в прошлом? Как школы возвращаются к обучению в условиях войны
13:41

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки

13:29

"Теперь в истории": Элина Свитолина перенесла операцию

13:20

Полтриллиона для ВСУ: Рада приняла законопроект об увеличении госбюджета-2024

13:11

Что означает слово "мент": почему большинство людей ошибается в его значенииВидео

Реклама
13:03

Атака на склад с БК в Торопце: под удар попали дефицитные ракеты, причина землетрясения

13:01

"Это не о кровных связях": Лилия Подкопаева заговорила об усыновлении

12:53

"Говорим о погибших": в Раде назвали приблизительное число потерь ВСУ на фронте

12:46

Не только благословение на применение ядерки: зачем Путин ездил к шаманам

12:42

5 знаков зодиака, которые притягивают деньги и обречены на богатство

12:12

Что на самом деле означает чиназес и саунтрес: удивительно, но это не просто мем

12:03

Почему в саду растет мох: 3 серьезные причины, о которых стоит знать всем

11:56

Впервые с 2023 года: что сделала Кейт Миддлтон - детали

11:56

Выстрел в голову в упор: в Киеве на АЗС расстреляли мужчину, стрелок задержанФотоВидео

11:40

Мощную "бавовну" на арсенале в российском Торопце устроили дроны СБУ - СМИ

11:07

Удар дронов по арсеналу в российском Торопце спровоцировал землетрясениеВидео

Реклама
10:51

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Драконам - серьезные столкновения, Обезьянам - проблемы со здоровьем

10:48

На дорогах заметили новый дорожный знак: мало кто догадается, что он означает

10:45

Есть погибший и раненый: россияне ударили по Кировоградской области

10:23

Усика задержали в Польше: причина не укладывается в голове - польские СМИ

10:10

РФ запустила по Украине более полусотни дронов, их сбивали в 8 областях: детали

09:56

Пылает склад с ракетами С-300, С-400 и "Искандер": детали атаки по Тверской областиФотоВидео

09:50

Групповые мишени для HIMARS: ВСУ мощно бьют по россиянам на полигонах – Forbes

09:41

"В разводе уже": внук Аллы Пугачевой расстался с женой, которая сидит в РФ - росСМИ

09:40

Прогремели 57 взрывов в девяти общинах: РФ массированно атаковала Сумщину

08:51

Оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах на Донбассе — DeepState

08:51

"Наш президент лично решал": Александр Усик впервые прокомментировал свое задержание в Кракове

08:50

"Они победят": в Госдепе назвали ключевую помощь для успеха ВСУ

08:44

"Эта красная линия будет активна, пока РФ не начнет проседать": аналитик предупредил об угрозе

08:10

Детектив "Бессмертный Трамп", или невидимка для киллеровмнение

07:52

Украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске – ISW

07:30

В Тверской области РФ после атаки дронов мощно горит склад боеприпасовВидео

07:05

Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти все нули среди С за 8 секунд

06:49

В Киеве и области были слышны взрывы: что известно о дроновой атаке РФ

06:10

Чего ждет Украина?мнение

05:56

Гороскоп на завтра 19 сентября: Овнам - переломный момент, Рыбам - волна энергии

Реклама
04:37

Чем разбавить лак для ногтей: лайфхаки спасут любой маникюр

04:00

"Довольно дерзко": как операция ВСУ в Курской области повлияла на ход войны

03:37

Женщина нашла тайную комнату в ванной: внутри ее ждала неожиданная находкаВидео

03:00

Найти воришку могут только люди со зрением снайпера: сверхинтересная головоломка

03:00

"Хочется плакать постоянно": известная украинская журналистка перенесла сложную операцию

02:40

Раскрыта причина загадочной смерти звезды сериала "Альф"

02:25

Мощные взрывы, под завалами люди: массированная атака РФ на УкраинуВидео

02:20

Где нужно хранить бананы на кухне: будут свежими целую неделю

01:41

"Большого ослабления РФ не хочет никто": Рустамзаде оценил, развалится ли Россия

00:37

"Я возмущен таким отношением": Зеленский рассказал подробности задержания УсикаВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять