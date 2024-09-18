Зеленский в США ждет от Байдена еще одного решения - Le Monde

Речь идет не только о разрешении на дальнобойные удары ВСУ по России.

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Зеленский примет участие в заседании Генассамблеи ООН / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Президент Владимир Зеленский надеется получить от американского коллеги Джо Байдена приглашение Украины в НАТО до того, как тот покинет президентский пост.

Это - часть амбициозного "плана победы" Зеленского, пишет газета Le Monde со ссылкой на источники.

Указывается, что украинский глава "стремится склонить президента США к решительным действиям и дать возможность Киеву вступить в переговоры с Москвой с позиции силы".

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Однако шансы, что Белый дом на такое решится, слишком малы, добавляют собеседники издания. Поскольку администрация Байдена по-прежнему скептически относится к ускорению процесса членства Украины в НАТО, опасаясь эскалации со стороны России.

Что такое издание Le Monde? Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

План победы Зеленского - что известно

Ранее Bild опубликовал статью, в которой говорилось о якобы согласии украинской стороны на "локальное" замораживание боев. Кроме этого план Украины предусматривает необходимость положительного решения Соединенных Штатов относительно разрешения на удары дальнобойным вооружением по территории РФ.

В ОП это отрицают. По словам советника руководителя ОП, Украина категорична в вопросах прекращения огня или передачи стране-агрессору России собственных территорий.

"Поражение Российской Федерации можно обеспечить определенным количеством оружия как такового. То есть, грубо говоря, военное, дипломатическое, экономическое и политическое принуждение... Плюс Курская операция, которая показывает, что действительно можно эффективно работать, в том числе на территории России, принося туда и масштабируя там войну", - добавил он.

16 сентября стало известно, что Зеленский будет выступать на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Он лично представит так называемый план победы лидерам стран-партнеров.

К слову, презентация так называемого плана победы - то есть видение ОП завершения войны с Россией - является одним из условий Вашингтона для принятия окончательного решения о разрешении Украине наносить глубокие удары по России.

Формула мира Зеленского / Инфографика: Главред

Переговоры с Россией - мнение эксперта

Как отметил в блоге на Главред кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма Игорь Рейтерович, Россия не останавливается в давлении на переговорный трек и две последние недели разгоняет эту тему по полной программе (хоть и со своей позиции).

"Конечно, таким образом они могут попытаться повлиять, например, на позицию Китая или Индии по переговорам, но не думаю, что будет иметь эффект, на который рассчитывает РФ. Поезд уже ушел, и им надо будет принимать новую реальность, в которой разрешение на нанесение ударов - это один из элементов мирного плана, принуждения к миру", - отметил он.

Это, по мнению Рейтеровича, может стать очень серьезным стратегическим фактором ведения войны: Путин понимает, что очень много российских военных предприятий и заводов находятся в зоне поражения. Соответственно, на это надо будет реагировать, а реагировать нечем, ведь они не могут это прикрыть системами ПВО, которых в таком количестве физически в России нет.

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