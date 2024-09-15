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Слухи о "заморозке" войны: у Зеленского отреагировали на нашумевшую статью BILD

Яна Ставская
15 сентября 2024, 13:08
646
О "локальной" заморозке боевых действий якобы говорилось в так называемом плане победы, который ОП хочет представить США.
Слухи о 'заморозке' войны: у Зеленского отреагировали на нашумевшую статью BILD
В ОП статью BILD назвали "фейком" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, US Army

Советник президента Дмитрий Литвин по вопросам коммуникации назвал статью издания BILD о якобы "плане победы" от Зеленского о "локальной" заморозке боев "фейком".

В комментарии УП Литвин настаивал, что журналисты этого издания не располагают этим "планом" Офиса президента.

"Bild распространил фейк. План победы Бильд не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку Плана победы, никто с "Бильдом" не говорил", - отметил он.

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Литвин добавил, что "Минск-3 или любой другой никто россиянам не подарит".

"Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят. И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно План победы Украины, а не капитуляции или заморозки", - отметил представитель ОП,

"План победы" будет представлен сначала именно США, потому что Соединенные Штаты, сказал Литвин, "способны обеспечить реализацию его наполнения".

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

План победы от Зеленского - что распространил BILD

Ранее Bild опубликовал статью, в которой говорилось о якобы согласии украинской стороны на "локальную" заморозку боев.

Кроме этого план Украины предусматривает необходимость положительного решения Соединенных Штатов о разрешении на удары дальнобойным вооружением по территории РФ.

"Зеленский сейчас хочет положить все яйца в одну корзину и попытаться добиться перелома на поле боя", - прокомментировал военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене.

К слову, презентация так называемого плана победы - то есть видение ОП завершения войны с Россией - является одним из условий Вашингтона для принятия окончательного решения о разрешении Украине наносить глубокие удары по России.

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