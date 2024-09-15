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По плану победы: Украина может прекратить огонь на отдельных участках фронта - Bild

Анна Косик
15 сентября 2024, 09:52
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Пункт о вероятности прекращения огня представлен в плане победы, который вскоре представят в США. Но это не единственное интересное решение.
Зеленский и Байден, огонь ВСУ
План победы содержит и требование о разрешении применять дальнобойное оружие по РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Генштаб ВСУ

Украина пообещала презентовали западным партнерам, в частности США свой план победы. Поэтому уже в ближайшие недели президент Владимир Зеленский планирует посетить Штаты, чтобы показать Джо Байдену, как можно победить в войне против страны-агрессора России.

Издание Bild пишет, что в одном из пунктов плана победы Зеленского говорится и о "прекращении огня на отдельных участках фронта". То есть, вероятно, речь идет о готовности Украины согласиться на локальное прекращение огня для "временного замораживания ситуации".

Кроме этого план Украины предусматривает необходимость положительного решения Соединенных Штатов относительно разрешения на удары дальнобойным вооружением по территории РФ.

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"Зеленский сейчас хочет положить все яйца в одну корзину и попытаться добиться перелома на поле боя", - говорит военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене.

Что известно о Bild?

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Возможность прекращения огня в Украине

Напомним, что прекращение огня без вывода войск страны-агрессора России с временно оккупированных территорий Украины предоставит РФ возможность для дальнейших атак. Поэтому решение проблемы российской оккупации, которая длится уже более двух лет, заключается в защите территориальной целостности Украины в рамках международного права.

Однако подобные заявления от западных лидеров все еще звучат в целом. Так недавно в США Ведант Патель ответил на заявление Виктора Орбана, который считает, что сделать паузу и прекратить огонь поможет ускорить темп переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией. Он ответил, что поможет не прекращение огня, а обеспечение полного выхода российских войск с территории Украины.

Владимир Зеленский ранее отмечал, что Россия может использовать прекращение огня для того, чтобы накопить технику на оккупированных территориях, а затем обвинить Украину в нарушении договоренностей и после этого начать новое вторжение.

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