В США прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня: что должна сделать РФ

Премьер Венгрии накануне заговорил о прекращении огня в Украине. В Госдепе США отреагировали на это предложение и объяснили, как это можно реализовать.

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Представитель США прокомментировал заявление Орбана о прекращении огня в Украине / Коллаж: Главред, фото: flickr, Офис Президента Украины

Заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который считает, что сделать паузу и прекратить огонь поможет ускорить темп переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией.

Во время брифинга Госдепа Штатов он заявил, что любое государство, которое имеет влияние или играет определенную роль, должно приложить максимум усилий, чтобы обеспечить полный выход российских войск с территории Украины.

"Мы и НАТО четко заявили, что здесь на самом деле есть только одно решение: Российская Федерация просто должна выйти с территории Украины", - сказал Патель, комментируя последние заявления премьера Венгрии. видео дня

Пател отметил, что именно Россия является агрессором и она посягает на территориальную целостность и суверенитет Украины, при этом пренебрегая Уставом ООН.

"Я оставлю право соответствующим странам говорить о своей политике, но мы четко заявили партнерам и союзникам по всему миру, что любое государство, которое имеет влияние или играет определенную роль, должно приложить все усилия, чтобы обеспечить полный выход России из Украины", - добавил представитель Госдепа США.

Кто такой Ведант Патель? Ведант Патель - американский чиновник, который сейчас является главным заместителем пресс-секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов. Ранее он работал пресс-секретарем Белого дома во время президентской кампании Джо Байдена 2020 года и других политиков и организаций, пишет Википедия.

Визит Виктора Орбана в Киев - что известно

Утром, 2 июля, стало известно, что в Киев с неожиданным визитом приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине.

Визит премьера Орбана в Украину прокомментировали и в ОП. По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, многое сделано для этого визита и состоялся важный разговор о будущем Европы, безопасности, международном праве и Формуле мира.

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