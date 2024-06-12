Венгрия не будет участвовать: Орбан резко ответил на решение НАТО по Украине

Венгрия неоднократно высказывала противоположную членам НАТО позицию в отношении Украины. На этот раз глава правительства Виктор Орбан тоже отличился заявлением.

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Орбан объявил официальную позицию Будапешта по решениям НАТО в контексте Украины / Коллаж: Главред, фото: flickr

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил о новом формате взаимодействия в рамках НАТО. Будапешт решил не поддерживать Украину, но в то же время и не блокировать решения Альянса по ней.

Об этом политик заявил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которую транслировал Hindustan Times. По его словам, во время встречи Венгрия и Альянс пересмотрела внутренние отношения.

Орбан в очередной раз подчеркнул, что позиция Венгрии относительно российско-украинской войны отличается от позиции большинства членов НАТО. От выразил благодарность генсеку Альянса за то, что Будапешт всегда имел возможность выражать свое мнение, даже если оно было противоположным другим.

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"Венгрия дала четко понять, что она не намерена блокировать любые решения в НАТО, которые могут отличаться от нашего, как мы считаем, анализа ситуации. На чем мы сконцентрировались на сегодняшней встрече... то это на том, что любые операции за пределами (НАТО) должны быть добровольными, и Венгрии были предоставлены гарантии, которых она требует", - сказал венгерский премьер.

Эта договоренность, по его словам, возникла в том числе и из-за запроса венгерского общества, которое дало правительству мандат не участвовать в войне во время выборов. Поэтому Венгрия не будет участвовать в любых усилиях НАТО в контексте Украины. Это подтвердил и Столтенберг.

"Никто из венгерского персонала не будет участвовать в этой деятельности, и никакие финансы Венгрии не будут использованы, чтобы ее поддерживать. В то же время премьер-министр меня заверил, что Венгрия не будет против этих усилий и позволит другим союзникам продвигаться вперед", - заявил генсек НАТО.

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Решение стран-членов НАТО по Украине

Напомним, Италия усиливает поддержку Украины и объявила о пакете в 140 миллионов евро, который поддержит украинскую инфраструктуру. Страна-член НАТО сразу добавила, что больше всего внимания уделит укреплению украинской ПВО.

Недавно в посольстве США в Украине подтвердили разрешение на использование американского оружия для 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгварии Украины.

Ранее стало известно, что в НАТО намерены создать пост спецпредставителя, в чьи обязанности будет входить координация поддержки Украины. Сам спецпредставитель будет находиться в Киеве, для лучшей координации.

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