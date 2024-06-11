США разрешили 'Азову' использовать американское оружие: как отреагировали в бригаде

В пресс-службе бригады НГУ "Азов" отметили, что это решение США позволит повысить боеспособность подразделения и сохранить жизнь личного состава.

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В "Азове" подтвердили снятие запрета США на использование американского оружия / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В посольстве США в Украине подтвердили разрешение на использование американского оружия для 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгварии Украины. Об этом говорится в сообщении бригады "Азов" в Facebook.

По данным сотрудников посольства США в Украине, бригада "Азов" прошла предусмотренную американским законодательством проверку и имеет право получать помощь от Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности.

Отмечается, что это стало результатом длительной и кропотливой работы, которую военнослужащие "Азова" систематически проводили, эффективно противодействуя российской пропаганде.

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"Мы благодарны Министерству внутренних дел Украины, командованию Национальной гвардии Украины, Посольству Украины в Соединенных Штатах Америки и всем, кто открыто или кулуарно присоединился к преодолению этого запрета. Ложь об "Азове", которую кремлевский режим годами распространял на Западе, сегодня потерпела сокрушительный удар", - говорится в сообщении.

В бригаде "Азов" подчеркивают, что получение западного оружия и подготовки от США не только повысит их боеспособность, но и, что самое важное, поможет сохранить жизнь и здоровье личного состава.

"Это новая страница в истории нашего подразделения. "Азов" становится еще мощнее, еще профессиональнее и еще опаснее для оккупантов", - резюмировали в сообщении.

Бригада НГУ "Азов" 12-я бригада специального назначения "Азов" - тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов". "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО. Во время АТО/ООС "Азов" также участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку. Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь во время полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

Получение "Азовом" американского оружия - какой статус "Азова"

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 июня Администрация президента США Джо Байдена отменила запрет на поставки оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, сообщает The Washington Post со ссылкой на Государственный департамент США.

Ранее сообщалось, что Полк "Азов" - известное элитное подразделение украинских войск, которое до последнего защищало Мариуполь от российских оккупантов, был исключен из перечня получателей военной помощи США из-за подозрений в связях с неонацистами. Также военные этого подразделения не могут участвовать в учениях НАТО в Европе, пишет британское издание The Times.

Боец 12-й бригады Национальной гвардии "Азов" с позывным Нико отметил, что война, развязанная Россией против Украины, продлится долго, и следующему поколению украинцев тоже придётся воевать, поэтому необходимо готовиться.

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